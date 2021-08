Damjanovič prevzema vodenje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

Menjave na vodilnih mestih v kulturi

Damjan Damjanovič

© Uroš Abram

Vlada je v četrtek razrešila Damjana Damjanoviča s položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za ustvarjalnost na ministrstvu za kulturo in s 1. septembrom na ta položaj imenovala Barbaro Koželj Podlogar. Damjanovič bo s 1. septembrom prevzel vodenje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

"Vlada je Damjanoviča s položaja v. d. generalnega direktorja direktorata za ustvarjalnost na ministrstvu za kulturo razrešile z 31. avgustom," piše v sporočilu za javnost po seji vlade.

Barbara Koželj Podlogar je za v. d. generalne direktorice direktorata za ustvarjalnost imenovana do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev, to je najdlje do 28. februarja.

"Damjanovič pa je za direktorja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti imenovan za mandatno dobo štirih let, to je do 31. avgusta 2025," še piše v sporočilu za javnost.