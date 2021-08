Rast števila okužb z novim koronavirusom

Poslabšanje na Škotskem, na Siciliji zaostritev ukrepov

© Geralt / Pixabay

Na Škotskem število novih okužb z novim koronavirusom po koncu šolskih počitnic znova znatno narašča. V nedeljo so jih potrdili nekaj več kot 7100, kar je največ doslej v enem dnevu. Posebej veliko okužb je med mlajšimi. "Število novih okužb na 100.000 prebivalcev v sedmih dneh glede na uradne podatke znaša 640 in je tako daleč nad povprečjem za celotno Veliko Britanijo, ki je 350," poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Še posebej veliko okužb je na Škotskem med mladimi, kar povezujejo z začetkom novega šolskega leta sredi avgusta. Krepi se bojazen, da bodo okužbe močno narasle tudi v Angliji, ko se bodo ta teden tudi tam končale poletne počitnice.

V bolnišnicah na Škotskem se trenutno po poročanju britanskega BBC zdravi 507 covidnih bolnikov, od tega 52 na intenzivni negi. Premierka Nicola Sturgeon je zadnje podatke o vse več okužbah pospremila s komentarjem, da je "pomirjujoče, da cepiva preprečujejo ravni resnih zdravstvenih težav, ki bi jih takšne številke nekoč povzročile".

Na Siciliji pa so danes znova uvedli strožje ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Med drugim je na prostem znova obvezno nošenje zaščitnih mask. Pred začetkom novega šolskega leta medtem nekatere italijanske dežele uvajajo hitre teste za naključno testiranje šolarjev.

Sicilija je prva italijanska dežela, v kateri so po začetku poletja znova uvedli strožje ukrepe za zajezitev virusa. V tej deželi, ki je na epidemiološkem zemljevidu označena z rumeno barvo, je zaradi porasta okužb z novim koronavirusom znova obvezno nošenje zaščite za usta in nos na prostem. "V restavracijah pa lahko znova za posamezno mizo sedijo zgolj štirje ljudje," poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Pred začetkom novega šolskega leta, ki se v večini dežel začne okrog 15. septembra, ob tem več deželnih oblasti uvaja hitre teste za naključno testiranje učencev na novi koronavirus. Otroke bodo naključno testirali na dva tedna. V deželi Lacij je šolam na voljo 18.000 antigenskih testov.

Od srede bo moralo šolsko osebje, vključno z učitelji, predložiti covidno potrdilo, če bodo želeli vstopiti v šolo.

Dokazilo o tem, da so preboleli covid-19, da so proti tej bolezni cepljeni ali da so testirani na novi koronavirus, pa bodo morali Italijani od srede predložiti tudi za vstop na letalo, hitri vlak, avtobus in trajekt.