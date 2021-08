Danes predvidoma predlog novega semaforja ukrepov

Covid bolnike že sprejemajo v novomeški, novogoriški in murskosoboški bolnišnici

Mateja Logar

© Uroš Abram

Strokovna skupina pod vodstvom infektologinje Mateje Logar bo po napovedih danes odločala o predlogu novega semaforja ukrepov. Po besedah Mateje Logar bo eno glavnih meril semaforja zasedenost bolniških postelj. "Če bo število okužb raslo, bodo predlagali razširitev pogoja PCT ter povečanje pogostosti testiranja," je pojasnila za STA.

S 40-odstotno precepljenostjo po njenih besedah število okužb ni več tako pomembno. "Vemo pa tudi, da je v Sloveniji glavni omejujoči dejavnik število bolniških postelj, zato bomo tako kot verjetno še številne druge evropske države semafor ukrepov prilagajali temu," je pojasnila za STA. Vseeno naj bi upoštevali tudi druge kazalnike.

V strokovni skupini so mnenja, da lahko sistem PCT družbo ohranja odprto, če ga upoštevajo tako uporabniki kot ponudniki storitev in dejavnosti. "Pomembno je, da se ljudje zavedajo, da sistem PCT ni namenjen omejevanju, ampak temu, da je dejavnost odprta, čeprav bi bila v podobnih pogojih lani ali spomladi že davno zaprta," je povedala.

Če se bo epidemiološka slika še slabšala, bodo v strokovni skupini predlagali razširitev sistema PCT in pogostejše testiranje, tudi za tiste poklicne skupine, za katere je testiranje zapovedano.

Strokovna skupina bo danes odločala tudi o predlogu, po katerem bi ob slabšanju epidemioloških razmer bodisi omeji število strank v trgovinah in storitveni dejavnosti, bodisi določili obvezen pogoj PCT. Ta ne bi veljal za obisk živilskih trgovin.

Zaradi naraščanja števila okužb in hospitaliziranih je od danes v veljavi četrta faza aktivacije bolnišnic. To pomeni, da bodo danes covid bolnike sprejemale še novomeška, novogoriška in murskosoboška bolnišnica.

Število bolnikov, ki zaradi okužbe z novim koronavirusom potrebujejo bolnišnično oskrbo, te dni strmo narašča – v zadnjem tednu se je kar podvojilo. Predstojnica infekcijske klinike UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc ob tem opozarja, da vse večja zasedenost bolnišničnih zmogljivosti že predstavlja težave slovenskim bolnišnicam.

Strokovna skupina bo danes odločala tudi o predlogu, po katerem bi ob slabšanju epidemioloških razmer bodisi omeji število strank v trgovinah in storitveni dejavnosti, bodisi določili obvezen pogoj PCT. Ta ne bi veljal za obisk živilskih trgovin.

Različica novega koronavirusa, poimenovana delta, terja veliko večje zmogljivosti za zdravljenje v bolnišnici. Raziskave so po besedah Tatjane Lejko Zupanc pokazale, da je tveganje, da bo oseba potrebovala bolnišnično oskrbo, približno dvakrat tolikšno kot pri drugih različicah. Obenem je različica delta potrjena v večini sekvenciranih oziroma analiziranih vzorcev.

Število zasedenih bolniških postelj se je zato v zadnjem tednu podvojilo, je pojasnila Maja Bratuša, ki je vodila današnjo novinarsko konferenco vlade o aktualnih razmerah glede novega koronavirusa. Trenutno se tako v bolnišnicah zdravi 141 covidnih bolnikov, od tega jih 27 potrebuje intenzivno nego. Takšno povečanje števila bolnikov povzroča težave bolnišnicam, ki morajo odpirati dodatne zmogljivosti.

Po besedah predstojnice infekcijske klinike odgovor na vprašanje, ob kolikšni zasedenosti bolniških postelj bi bilo treba zaostriti ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, ni enoznačnega odgovora. Odvisno je namreč od tega, ali bodo bolnišnice sposobne odpirati nove zmogljivosti, pri čemer je opozorila predvsem na pomanjkanje kadra.