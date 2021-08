Pahor podelil državna odlikovanja

Red za zasluge je prejel Planinski vestnik, medaljo za zasluge pa Franc Mihelič in Dušan Repovš

Borut Pahor

© Borut Peterlin

Predsednik republike Borut Pahor je danes ob 11. uri v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja. Red za zasluge je prejela najstarejša slovenska revija Planinski vestnik, medaljo za zasluge pa narodnozabavni glasbenik Franc Mihelič in zdravnik Dušan Repovš.

Revija Planinski vestnik je tako red za zasluge prejela kot najstarejša slovenska revija ob 125-letnici izhajanja za pomembno kulturno in strokovno vrednost.

Za dolgoletno ustvarjalno in poustvarjalno delo na področju narodnozabavne glasbe ter inovacije pri igranju diatonične harmonike pa je medaljo za zasluge prejel narodnozabavni glasbenik Franc Mihelič.

Prejemnik medalje za zasluge je postal tudi zdravnik Dušan Repovš – in sicer za velike zasluge v javnem zdravstvu in preventivni medicini ter še posebej zdravstveni vzgoji, so v kabinetu še zapisali v sporočilu za javnost.