Ljubljanske osnovne šole so pripravljene na začetek novega šolskega leta

Šolsko leto v luči epidemije

© Alexandra Koch / Pixabay

V šolskem letu 2021/2022 se bo v ljubljanskih osnovnih šolah izobraževalo 26.631 učencev v 1171 oddelkih, v vrtce pa bo vključenih 13.307 otrok. Pred začetkom šolskega leta so v aktivu ravnateljev ljubljanskih osnovnih šol prepričani, da so na izvajanje pouka v luči epidemije pripravljeni, starše in otroke pa ob tem pozivajo k spoštovanju ukrepov.

V javnih in zasebnih osnovnih šolah na območju Mestne občine Ljubljana (MOL) se bo v prihajajočem šolskem letu izobraževalo 179 učencev več kot v preteklem šolskem letu. Na ljubljanskih osnovnih šolah bo tako skupno 15 oddelkov več kot preteklo šolsko leto, je na današnji novinarski konferenci MOL pojasnila vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL Marija Fabčič. Medtem bo ljubljanske javne vrtce obiskovalo 13.307 otrok. Vrtci so sicer za šolsko leto 2021/2022 prejeli 3093 vlog za vpis otrok, od tega 2669 vlog za prvo starostno obdobje in 424 log za drugo starostno obdobje. Do 25. avgusta so vrtci že sprejeli 2970 otrok, vpis pa je potekal skladno s pričakovanji, saj so v vrtce sprejeli več kot 97 odstotkov otrok.

Ker bo prihajajoče šolsko leto tako v šolah kot tudi v vrtcih ponovno potekalo v luči ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, so na MOL v sodelovanju z aktivom ravnateljev ljubljanskih osnovnih šol pripravili smernice za varno učno okolje. Kot je prepričana predsednica aktiva ravnateljev ljubljanskih osnovnih šol in ravnateljica Osnovne Šole Majde Vrhovnik Mateja Urbančič Jelovšek, so osnovne šole v Ljubljani dobro pripravljene na začetek šolskega leta.

"Trudili se bomo, da bo pouk potekal v šoli, mirno, varno in nemoteno. Pričakujemo podporo, sodelovanje in zaupanje in spoštovanje staršev," je ob tem dejala Mateja Urbančič Jelovšek. Ob tem je še poudarila, da je, če želimo, da bodo šole odprte, nujno, da tako otroci kot tudi starši in pedagoški delavci spoštujejo pravila za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Pri tem je še posebej izpostavila izpolnjevanje pogoja PCT, nošenje mask, upoštevanje razdalje, prezračevanje prostorov ter razkuževanje površin v šolskih prostorih.

Ob začetku šolskega leta pa tako na Policijski upravi Ljubljana kot tudi v Zavodu Varna pot opozarjajo še na varnost najmlajših v prometu. Aktivnosti, s katerimi bodo opozarjali na varnost v prometu in previdnost, še posebej v okolici šol in vrtcev, tako ne bodo izvajali samo v prvih dneh, ampak tekom celega šolskega leta, saj lahko le vsakodnevna skrb za varnost v prometu pripomore k temu, da bodo otroci varni, je poudaril direktor Policijske uprave Ljubljana Boštjan Glavič.