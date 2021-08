Objavljena razpisa za novo vodstvo UKC Ljubljana

Hitenje pred vrhuncem epidemije

UKC Ljubljana

Objavljena sta razpisa za generalnega in strokovnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Svet zavoda je z razpisoma nekoliko pohitel, saj se mandata iztekata februarja, ko bi lahko imeli vrhunec epidemije covida-19 in drugih respiratornih obolenj. Kandidati se lahko na razpisa prijavijo do 14. septembra.

Za generalnega direktorja UKC Ljubljana je lahko imenovan kandidat z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih s področja organizacije, vodenja in upravljanja. Kandidati morajo predložiti program dela in razvoja UKC Ljubljana, med pogoji pa je tudi nekaznovanost in znanje enega tujega jezika.

Za strokovnega direktorja UKC Ljubljana pa je lahko imenovan kandidat z univerzitetno izobrazbo medicinske smeri, s pridobljenim nazivom visokošolskega učitelja na medicinski fakulteti ali nazivom višji svetnik, imeti mora tudi najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu. Kandidati morajo predložiti program strokovnega dela in razvoja UKC Ljubljana, med pogoji pa sta tudi nekaznovanost in znanje enega tujega jezika.

Mandat za generalnega direktorja kot tudi za strokovnega direktorja UKC Ljubljana traja štiri leta, po preteku mandatne dobe pa je lahko posameznik znova imenovan na isto mesto.

Da razmišlja o prijavi, je sicer že potrdil aktualni v. d. generalnega direktorja Jože Golobič, ki je vodenje UKC prevzel po odhodu predhodnika Janeza Poklukarja na mesto ministra za zdravje. Še prejšnji svet zavoda ga je na mesto vršilca dolžnosti direktorja največje slovenske bolnišnice imenoval februarja, in sicer do imenovanja novega oz. za največ eno leto. Februarja prihodnje leto se štiriletni mandat izteče tudi sedanji strokovni direktorici UKC Ljubljana Jadranki Buturović Ponikvar.

Svet UKC Ljubljana je sicer sklep o objavi razpisov sprejel na seji preteklo sredo. Golobič je tedaj potrdil, da razmišlja o prijavi. "Menim, da smo se z ekipo ujeli in da velja poskusiti narediti še kaj več," je povedal.

Predsednik Sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj je po seji pojasnil, da z razpisoma ne želijo čakati, da se s postopki ne bi mudilo mudilo ravno v času, najbolj obremenjenem zaradi epidemije covida-19 in drugih respiratornih obolenj. "Zato Svet UKC Ljubljana ocenjuje, da je prav, da oba postopka izvedemo še pred najbolj zahtevnim obdobjem. Poleg tega naša največja bolnišnica vstopa v zgodovinsko in izjemno zahtevno obdobje investicij. Potrebna bo izjemna učinkovitost, dobro vodenje in organizacija dela zavoda za nemoteno izvajanje teh zahtevnih nalog," je navedel.

Hkrati je ocenil, da poslovanje UKC Ljubljana v prvem polletju ni optimalno. UKC Ljubljana je prvo polovico leta poslovanje sicer zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 25,8 milijona evrov. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je rezultat boljši za 1,4 milijona evrov.

Ena od večjih težav v UKC Ljubljana pa je pomanjkanja kadra. Kot je povedal Golobič, je odhodov zaposlenih več kot novih zaposlitev, a jim je vseeno uspelo zapolniti nekaj vrzeli med medicinskimi sestrami. "Glavni problem je pomanjkanje medicinskih sester, ki skrbijo za bolnike," je pojasnil Golobič. Po prvem polletju v UKC Ljubljana manjka okoli 50 medicinskih sester. Največ na interni kliniki in kliniki za gastroenterologijo.