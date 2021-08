Borrell: Afganistan pokazal potrebo po skupni evropski vojski

Meni, da je nujna tudi okrepitev sodelovanja s sosednjimi državami Afganistana

Josep Borrell

© Pietro Naj-Oleari / Flickr

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v pogovoru za italijanski časnik Corriere della Sera dejal, da so dogodki v Afganistanu pokazali, da bi morala imeti Evropska unija svojo vojsko, ki bi jo lahko mobilizirala v kratkem času. Ob tem se je zavzel še za finančno pomoč sosedam Afganistana, da bodo lažje upravljale z migracijami. "EU mora biti sposobna posredovati, da zaščiti svoje interese, ko se Američani ne želijo vmešati," je v intervjuju dejal Borrell.

"Naša enota za hitro posredovanje bi morala biti sestavljena iz 5000 vojakov, ki bi jih lahko mobilizirali v kratkem času. Imamo evropske bojne skupine, ki jih nismo še nikoli mobilizirali. To moramo biti sposobni narediti hitreje," je poudaril.

Prepričan je tudi, da bi morala povezava finančno podpreti sosede Afganistana pri upravljanju migrantskega toka. Številni namreč bežijo iz države pred talibani in prve bodo na udaru sosednje države. "Morali bomo okrepiti sodelovanje s sosednjimi državami, da se reši težave povezane z Afganistanom. Moramo jim pomagati s prvim begunskim valom," je dodal.

Na vprašanje glede finančne podpore za gostovanje afganistanskih beguncev je odgovoril, da ima Evropa svoje omejitve glede števila ljudi, ki jih lahko sprejme in da se ne more nič narediti brez tesnega sodelovanja. "Sosednje države bodo prizadete prej in bolj kot Evropa. Torej da: to pomeni tudi dajanje finančne podpore državam, kot smo to naredili s Turčijo," je dodal.

Turčija je pred petimi leti sklenila z Brusljem dogovor glede upravljanja begunskega toka v smeri EU v zameno za finančno podporo. Trenutno je v Turčiji še okoli 3,7 milijona beguncev iz Sirije.