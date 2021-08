Nadaljuje se evakuacija afganistanskega sodelavca Slovenske vojske

Poskusi prihoda na letališče so bili neuspešni

Obrambni minister Matej Tonin

© Borut Krajnc

Ministrstvo za obrambo (Mors) si še naprej prizadeva za evakuacijo afganistanskega sodelavca Slovenske vojske z družino iz Kabula. Po besedah tiskovnega predstavnika vojske Marjana Sirka so zdaj možnosti evakuacija prek humanitarnega konvoja Združenih narodov ali pa prehod v katero od sosednjih držav Afganistana. Kot je povedal Sirk, je bila osemčlanska družina afganistanskega sodelavca že v Kabulu. "Bilo je več poskusov, da bi prišli na letališče, pa nam ni uspelo," je dejal.

V četrtek, ko je ob letališkem vhodu Abbey odjeknila eksplozija, so bili pred letališčem, a so se morali umakniti nazaj. Bili so sicer na drugem vhodu na letališče, je dejal na današnji novinarski konferenci pred neformalnim zasedanjem obrambnih ministrov EU, ki bo v sredo in četrtek potekalo v Sloveniji.

Evakuacija je bila prva možnost, pri čemer je bilo možnih več destinacij. To ni uspelo, zdaj so najbolj realne druge možnosti, torej humanitarni konvoj pod okriljem ZN ali prehod v katero od sosednjih držav, je dejal Sirk. Praktično vse so po njegovih besedah ponudile sodelovanje pri tem. "Smo v kontaktu praktično z vsemi sosednjimi državami in skoraj vsemi državami partnericami, s katerimi smo sodelovali," je pojasnil. "Družini so ponudili več možnosti, se bodo pa morali sami odločiti, katero od njih bodo skušali izvesti."

O razmerah v Afganistanu in evakuaciji državljanov zahodnih držav in Afganistancev bodo razpravljali tudi obrambni ministri na neformalnem zasedanju sredi tedna.

Z ministrstva so že v soboto sporočili, da ni več možno, da bi družino afganistanskega sodelavca varno prepeljali na letališče v Kabulu. Dodali so, da si prizadevajo za druge možnosti umika.

Obrambno ministrstvo je pred nekaj več kot enim tednom iz Kabula uspešno evakuiralo drugega afganistanskega sodelavca Slovenske vojske z družino. Kot je pojasnil Sirk, se jim danes izteče desetdnevna karantena, njihov status pa obravnavajo pristojni resorji in uradi v Sloveniji.

