Peter Geršak novi državni sekretar v službi vlade za digitalizacijo

Razrešitev in novo imenovanje

Peter Geršak

© RTV SLO

Vlada je na današnji dopisni seji Petra Geršaka razrešila z mesta državnega sekretarja v ministrstvu za javno upravo in ga s torkom imenovala za državnega sekretarja v službi vlade za digitalno preobrazbo. Ime novega državnega sekretarja v ministrstvu za javno upravo bo minister Boštjan Koritnik vladi predlagal v kratkem, so sporočili z vlade.

Kot je zapisano v sporočilu po dopisni seji vlade, je področje digitalizacije izjemnega pomena za nadaljnji razvoj države. Predvsem je pomembno, da se preseže drobitev na različne resorje in da se vzpostavi enotna koordinacija razvojnih aktivnosti na tem področju. Pri tem je ključno povezati načrtovanje digitalnega prehoda širše, torej tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Pomembno je tudi, da se digitalna preobrazba na ravni Slovenije odvija usklajeno in kontinuirano. Zato sta se minister za javno upravo Boštjan Koritnik ter minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič sporazumno dogovorila, da Geršak, ki je kot državni sekretar v ministrstvu za javno upravo pokrival področje informatike in informacijske družbe, svojo karierno pot nadaljuje kot državni sekretar v službi vlade za digitalno preobrazbo, je navedeno v sporočilu.

Geršak je leta 1997 diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Leta 2005 si je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pridobil še naziv magister znanosti. V svoji dosedanji poklicni poti je opravljal več vodstvenih funkcij na področju informacijske tehnologije, med drugim v podjetju IBM Slovenija in BiH in IBM Jugovzhodna Evropa. Od 28. aprila letos je opravljal funkcijo državnega sekretarja v ministrstvu za javno upravo, kjer je pokrival področja informatike in informacijske družbe, stvarnega premoženja in mednarodnega sodelovanja.