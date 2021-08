Ameriška vojska je zapustila Afganistan

Talibani proslavljali z zmagoslavnim streljanjem na letališču

Ameriška vojska je po navedbah obrambnega ministrstva ZDA danes zapustila Afganistan in končala tudi evakuacijo svojih državljanov iz te države. Tako je po 20 letih zapustila deželo pod Hindukušem, kjer so oblast sredi avgusta prevzeli talibani. "Tu sem, da bi sporočil zaključek našega umika iz Afganistana in konec vojaške misije za evakuacijo ameriških državljanov," je sporočil ameriški general Kenneth McKenzie po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Zadnje letalo z ameriškimi vojaki je z letališča Hamida Karzaja v Kabulu poletelo minuto pred polnočjo po krajevnem času, je sporočil. 31. avgust je kot rok za umik letos določil ameriški predsednik Joe Biden. Veliko transportno letalo C-17 je poletelo ob strogih varnostnih ukrepih, potem ko je bilo letališče v zadnjih dneh tarča dveh napadov skrajne skupine Islamska država. Po besedah ameriškega generala so talibani, ki so sredi avgusta prevzeli oblast v Afganistanu, "zelo pomagali" pri evakuacijah in zadnjih poletih. Tako so ameriški vojaki in pripadniki vojsk drugih držav zveze Nato po 20 letih zapustili deželo pod Hindukušem, v katero so odšli po terorističnem napadu v ZDA leta 2001.

"Poraz ZDA, ki so po 20 letih prisotnosti zapustile Afganistan, je lekcija za druge napadalce in za ves svet," pa so nekaj ur po dokončnem umiku ameriške vojske iz države danes sporočili talibani. Z zmagoslavnim streljanjem na letališču so praznovali odhod ZDA in vrnitev na oblast, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Talibani so po prevzemu oblasti večkrat obljubili bolj strpen in odprt način vladanja v primerjavi s prvim mandatom. V tej luči je tiskovni predstavnik talibanov Zabihulah Mudžahid dejal, da želijo vzpostaviti dobre diplomatske odnose z Washingtonom. "Želimo imeti dobre odnose z ZDA in svetom. Pozdravljamo dobre diplomatske odnose z vsemi," je dejal.

"Poraz ZDA, ki so po 20 letih prisotnosti zapustile Afganistan, je lekcija za druge napadalce in za ves svet," pa so nekaj ur po dokončnem umiku ameriške vojske iz države danes sporočili talibani.

ZDA od talibanov pričakujejo, da bodo po umiku ameriških vojakov iz Afganistana izpolnili svoje zaveze, kakršnokoli legitimnost ali podporo pa si bodo morali zaslužiti, je le nekaj ur po odhodu zadnjih ameriških letal iz Kabula dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken. "Vojaške misije je konec. Začela se je nova diplomatska misija," je dodal.

V teku so pogovori o tem, kdo bo po odhodu tujih sil upravljal letališče Kabul. Talibani so Turčiji ponudili, naj upravlja letališče, medtem ko bi sami nadzirali letališče in skrbeli za varnost, vendar turški predsednik Recep Tayyip Erdogan te ponudbe še ni sprejel.

0mnjnMhbvQE

ZpwDXY2tOqw