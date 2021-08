V EU polno cepljenih 70 odstotkov odraslih

Velike razlike med državami

Cepljenje maturantov v vojašnici v Kranju

© Luka Dakskobler

V Evropski uniji je 70 odstotkov odraslih ljudi polno cepljenih proti covidu-19, je danes na Twitterju sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Vse ljudi, ki se lahko, je pozvala, naj se cepijo. "Danes smo dosegli pomemben mejnik v naši kampanji cepljenja. 70 odstotkov odraslih v EU je polno cepljenih. To je več kot 250 milijonov ljudi, ki so zaščiteni," je povedala v videu, objavljenem na Twitterju. To je po njenih besedah velik dosežek, ki resnično kaže, kaj lahko storimo, če sodelujemo.

"Vendar pandemije še ni konec, ostati moramo pazljivi," je poudarila von der Leyen. Izpostavila je, da se mora cepiti še veliko več Evropejcev, da bi se izognili novemu valu okužb in ustavili pojavljanje novih različic koronavirusa. "Vse, ki se lahko, pozivam, da se cepite. To je edini način, da zaščitite sebe in druge," je pozvala.

Poudarila pa je še, da je treba tudi drugim državam po svetu pomagati pri cepljenju. EU dela že veliko za to, izvaža in donira cepiva svojim partnerjem. Poleg tega mednarodni pobudi za pravično porazdelitev cepiv Covax prispeva največ, je dejala predsednica komisije. "Vendar pa je treba storiti še več. Še naprej bomo podpirali svoje partnerje pri tem, saj bomo končali to pandemijo, če jo bomo premagali v vsakem kotičku sveta," je izpostavila.

Najvišji delež cepljenih med odraslimi med članicami EU je na Irskem, in sicer 85,5 odstotka. Sledi Portugalska z 82,4 odstotka cepljenih odrasli, in Španija, kjer je cepljenih 76,7 odstotka odraslih. Najnižji je delež v Bolgariji, kjer znaša 20 odstotkov, kažejo podatki Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC).

V Sloveniji je polno cepljenih 51 odstotkov starejših od 18 let.