Kustec: »Zanimivo, znanja polno in zdravo novo šolsko leto vam želim«

Poslanica šolske ministrice

Simona Kustec

© Uroš Abram

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je v poslanici ob začetku novega šolskega leta šolarje pozvala, naj ne pozabijo na vrline in pravila varnosti. "Zanimivo, znanja polno in zdravo novo šolsko leto vam želim, bodite odgovorni ter spoštljivi do sebe in do drugih," je zapisala.

Simona Kustec je v poslanici šolarjem, staršem ter zaposlenim v vzgoji in izobraževanju izrazila upanje, da so preživeli lepe poletne počitnice in da so si nabrali svežih moči, želja, pa tudi poguma za novo šolsko leto. To se po njenih navedbah začenja v sredo v šoli po modelu B in ob upoštevanju vseh strokovno predpisanih ukrepov za obvladovanje in zajezitev novega koronavirusa.

Dobrodošlico izreka 21.198 prvošolkam in prvošolčkom in skoraj prav toliko novinkam in novincem v programih nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja.

"Dobrodošle vse druge generacije šolajočih, ki boste v novem šolskem letu stopili na stopničko enega razreda znanja višje. Želim vam, da se boste v šoli naučili veliko novega ter da se boste v njej dobro počutili," je poudarila in jim zaželela, da bodo spoštovali svoje učitelje, ki prenašajo svoje znanje na njih. Pozvala jih je tudi k spoštovanju staršev in ostalih "navijačev", ki jih podpirajo pri pridobivanju novega znanja.

Simona Kustec je v poslanici šolarjem, staršem ter zaposlenim v vzgoji in izobraževanju izrazila upanje, da so preživeli lepe poletne počitnice in da so si nabrali svežih moči, želja, pa tudi poguma za novo šolsko leto. To se po njenih navedbah začenja v sredo v šoli po modelu B in ob upoštevanju vseh strokovno predpisanih ukrepov za obvladovanje in zajezitev novega koronavirusa.

Spomnila jih je, da v časih, ki jih živimo, ne pozabijo na vrline in pravila varnosti, in sicer v cestnem prometu, pri lastnem zdravju in zdravju drugih, kar pomeni, da v šolo pridejo le zdravi. "Z odgovornostjo in skrbjo spoštujte predpisana zdravstveno higienska navodila," je opozorila. "Tako vrline znanja, kot vrline spoštovanja do soljudi, v šoli v prvi vrsti in najprej do vaših učiteljic in učiteljev, so tiste, ki jih boste potrebovali za lastno življenje, za poklic, za korak naprej v svet odgovornih in zrelih ljudi," je poudarila.

Učiteljem in učiteljicam in vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju se je zahvalila, da so poskrbeli, da je in da bo učenje teklo nemoteno. "Naša skupna odgovornost je, da razumemo in da naredimo vse, da otrokom in mladim zagotovimo varno učno okolje, v katerem bodo lahko pridobivali znanja in razvijali svoje potenciale," je zapisala in dodala, da za odprte šole lahko in moramo največ narediti sami.

Kot je izpostavila, imamo v primerjavi z lanskim letom letos na voljo cepljenje, testiranje, "in močno željo, da ostanemo zdravi". "Pazite drug na drugega, pomagajmo si in se spodbujajmo - v dobrih in malo manj dobrih dnevih, od začetka pa vse do konca še enega novega šolskega leta," je zaključila.