Treba bo storiti kakšen bolj odločen, morda doslej še neviden korak za zaščito svobode medijev

Če bi bila navzven izkazana drža vlade, da ji je do ureditve financiranja STA, iskrena, bi zagotovila vsaj akontacijo sredstev za obstoj STA, odprta vprašanja pa bi razjasnili skozi pogajanja

Predstavniki zaposlenih na STA so najvišje predstavnike EU s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen na čelu v pismu spomnili, da kljub izraženim drugačnim pričakovanjem vprašanje financiranja STA še ni rešeno.

Tviti Uroša Urbanije, direktorja Ukoma

Pismo spodaj objavljamo v celoti.

Pismo zaposlenih na STA vodjem EU institucij

Spoštovana predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, spoštovana predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli,

Dva meseca je minilo od začetka predsedovanja Slovenije Svetu EU. Ob tej priložnosti je bilo opozorjeno na nerešeno vprašanje financiranja Slovenske tiskovne agencije (STA) in izraženo pričakovanje, da bo Slovenija našla hitro rešitev problema in zagotovila neodvisnost in financiranje STA. Podobna pričakovanja so evropski predstavniki izražali že pred tem, s strani slovenske vlade pa so prihajale napovedi, da bo vprašanje financiranja STA kmalu rešeno.

Zaposleni na STA, ki nas je vse manj, saj nas je medtem zapustila že desetina kolektiva, z veliko žalostjo ugotavljamo, da se ni zgodilo nič. Vlada, ki renutno predstavlja našega ustanovitelja - Republiko Slovenijo, še naprej ravna tako, da nas načrtno spravlja v dokončno brezizhoden položaj, ko se bomo morali popolnoma odreči ali našemu neodvisnemu poročanju ali pa svojim službam.

Vodstvo vladnega Urada za komuniciranje (Ukom) ob podpori najvišjih predstavnikov vlade iz dneva v dan dokazuje, da nima nobenega resnega namena rešiti problematike financiranja in si sproti izmišljuje vedno nove pogoje, ki bi jim morali zadostiti, da bi z nami sklenili pogodbo za leto 2021. Leto se izteka, mi pa kljub neprekinjenemu opravljanju našega dela že 243. dan nismo prejeli denarja, ki nam v skladu z zakonom o STA in sedmim protikoronskim zakonom pripada.

Tik po začetku predsedovanja so nam res ponudili pogodbo za opravljanje javne službe, v kateri pa niso upoštevali nobenega izmed naših ključnih predlogov s pogajanj in je bila škodljiva za STA, saj bi negativno vplivala na naše tržne prihodke. Poleg tega je temeljila na vladni uredbi, ki je posegla v zakonsko ureditev delovanja STA, sodišče pa jo je do končne odločitve zadržalo.

Če bi bila navzven izkazana drža vlade, da ji je do ureditve financiranja STA, iskrena, bi zagotovila vsaj akontacijo sredstev za obstoj STA, odprta vprašanja pa bi razjasnili skozi pogajanja.

Čeprav je vodstvo STA pozvalo k nadaljevanju pogajanj, pa smo namesto tega iz dneva v dan deležni vse hujših žaljivk po družbenih omrežjih s strani najvišjih predstavnikov aktualne vlade, iz česar je jasno, da od njih denarja ne bomo nikoli dočakali.

Čeprav je vodstvo STA pozvalo k nadaljevanju pogajanj, pa smo namesto tega iz dneva v dan deležni vse hujših žaljivk po družbenih omrežjih s strani najvišjih predstavnikov aktualne vlade, iz česar je jasno, da od njih denarja ne bomo nikoli dočakali. Spodaj je samo nekaj primerov "truda" za rešitev finančnega položaja STA, ki so jih najvišji vladni predstavniki natresli v ponedeljek, 30. avgusta, v roku ene ure:

Tvit predsednika vlade Janeza Janše

Tvit ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa

Namesto s sprostitvijo financiranja agencije, k čemur pozivajo tako Evropska komisija kot mednarodne novinarske organizacije, stroka in drugi, se odgovorni raje ukvarjajo z zavajanjem in norčevanjem iz verodostojnega poročanja STA. Neplačevanje javne službe, čeprav jo ves čas neprekinjeno opravljamo, za nas pomeni dokončno slovo že v roku dveh mesecev, saj imamo le še sredstva za izplačilo plače za en mesec, že v začetku oktobra pa bi lahko bili pahnjeni v nelikvidnost. Zaradi tega smo bili prisiljeni v iskanje rešitev, ki so nepredstavljive v demokratičnih državah, saj smo si vsaj za nekaj mesecev obstoj podaljšali z zbiranjem sredstev s strani državljanov ter s prodajo obstoječih terjatev.

A vsega je enkrat konec in brez jasne rešitve bo vseh preostalih 87 zaposlenih pristalo na zavodu za zaposlovanje, z nami pa se bodo kljub zagotovilom vlade, da bodo v času epidemije covida-19 poskrbeli za vse državljane, v socialnih stiskah znašli tudi naši družinski člani.

Sodišča v Sloveniji meljejo počasi. Razumemo, da imajo svoje roke, vendar nam kakršnakoli pravna zmaga čez nekaj mesecev, razen moralnega zadoščenja, ne bo pomagala. Slovenija bo izgubila prvega od neodvisnih in objektivnih javnih medijev, hrbtenico slovenske medijske krajine z verodostojnimi in preverjenimi novicami.

Tako kot vse odločevalce v državi tudi vas prosimo za podporo našemu vnovičnemu pozivu vladi, naj nemudoma in brez pogojevanj zagotovi sredstva za delovanje STA. Prišli smo do točke, ko je pomemben člen javnega medijskega servisa v Sloveniji zaradi nefinanciranja s strani vlade, ki krši veljavno zakonodajo, dejansko na robu propada.

Moralna podpora najvišjih predstavnikov Evropske unije nam je v zadnjih mesecih veliko pomenila, a žal ne zadošča več. Treba bo storiti kakšen bolj odločen, morda doslej še neviden korak za zaščito svobode medijev. Drugače bo to nov poraz demokratičnih vrednot, za katere so se borili ustanovitelji EU.

Svet delavcev STA

Zastopstvo Uredništva STA

Uredniški kolegij STA

Sindikat novinarjev STA