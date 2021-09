Kako utišati protestnike

Vpitje na vlado bo kaznovano tudi s 1000 evri

Trg republike v Ljubljani na enem od prejšnjih petkovih protivladnih protestov

© Željko Stevanić

Nastop Tee Jarc na Kredarici je pri predsedniku vlade moral pustiti določene travmatične posledice, sicer ne prvič. Zdaj se je vlada odločila, najbrž res ne zgolj zaradi tega enkratnega dogodka, njenega naslavljanja na Janeza Janšo ob naključnem srečanju, kasneje na široko zavračanega iz razlogov »nedostojnosti«, preveč povzdignjenega tona govora in ob sklicevanju na bonton o obnašanju v gorah, da takšnim in podobnim protestnikom zaveže jezik.

Odločitev je šokantna, precedenčna in bi terjala nujno politično reakcijo, predvsem pa bo zahtevala vročo razpravo v parlamentu, kajti Janševa vlada je kar na dopisni seji sprejela sklep, da za »nedostojno vedenje« do najvišjih predstavnikov države, poslancev DZ-ja, ustavnih ali vrhovnih sodnikov notranje ministrstvo predlaga globo od 500 do 1000 evrov.

Kaznovali bodo nedostojnost in vpitje

Ekspresno soglasje se nanaša na predlog dopolnil k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru, tega je pripravilo Hojsovo Ministrstvo za notranje zadeve. Obrazložitev motivacije je že po sebi simptomalna in pomenljiva, v predlogu se sklicujejo na »intenziviranje groženj poslancem in drugim visokim predstavnikom države v zadnjem času«. Zaradi tega bi »primere nedostojnega vedenja« želeli prekrškovno procesirati lažje in hitreje, in sicer takrat, ko bodo takšna ravnanja osebno zaznale pooblaščene uradne osebe na kraju kršitve, so zapisali v soglasju.

Sistematična analiza »groženj«, na katere se sklicujejo, bi prejkone pokazala, da je predlog neutemeljen in politično napihnjen za potrebe discipliniranja javnih kritikov na račun oblasti. Sprememba se nanaša na 7. člen Zakona o varstvu javnega redu in miru, globa pa se zvišuje: "Z globo od 500 do 1.000 evrov se kaznuje, kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do uradne osebe pri uradnem poslovanju ali v zvezi z uradnim poslovanjem ali do najvišjih predstavnikov države, poslanca, člana državnega sveta, člana vlade, sodnika ustavnega ali vrhovnega sodišča ali zoper njegovega bližnjega, s takšnim vedenjem pa lahko povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali škoduje njegovemu ugledu in takšno vedenje pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa osebno zazna na kraju kršitve."

Represivna gesta

Iz predloga lahko zelo natančno vidimo, koga želijo oblastniki ekskluzivno zaščititi pred nedefiniranim »nedostojnim vedenjem«: predvsem samega sebe. Ne potrebujemo veliko domišljije, kajti tudi predlagatelji se z njo niso trudili, da bi v Tei Jarc, Jaši Jenullu in vseh drugih državljanih na ulicah ugledali paradigmatski zgled ogrožujočega »vpitja« in »nedostojnega obnašanja«. Siceršnji stalni zagovorniki pravice svobode izražanja, ki v zameno sami brez rezerve bljuvajo ogenj in širijo sovraštvo, bi radi končno utišali jezno ljudstvo, menda zmožno prevelike neokusnosti v izražanju.

Izjemno nevarna represivna gesta oblasti v trenutku, ko je policija že povsem v službi politike, s tem ranljiva za vse možne vrste zlorab in kjer lahko že vnaprej vemo, kako se bo odločala ob tehtanju, čigavo vpitje in nedostojnost je nujno kaznovati.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**