Odprli center za zgodnje opozarjanje na pandemije

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v Berlinu z novo ustanovo

S ciljem boljše pripravljenosti na prihodnje pandemije je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v Berlinu postavila center za zgodnje opozarjanje na pandemije. Slovesno sta ga odprla nemška kanclerka Angela Merkel in generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Omenjeni center bo po navedbah nemške tiskovne agencije dpa obdeloval velike količine podatkov o zdravju živali, boleznih, gibanjih prebivalstva, posledicah podnebnih sprememb in še veliko drugega. Cilj je prepoznati vzorce v zgodnji fazi in ustvariti scenarije groženj z uporabo računalniških modelov. Tako si obetajo, da bodo v primeru nove pandemije lahko ukrepali hitreje kot pri covidu-19 ter preprečili širjenje povzročitelja bolezni po vsem svetu.

Prvi direktor centra je nigerijski epidemiolog Chikwe Ihekweazu, ki je sicer rojen v Nemčiji, trenutno pa vodi center za nadzor bolezni v Nigeriji.

WHO sicer podrobno opazuje novo različico novega koronavirusa, ki se imenuje mu ali B.1.621. Prvič so jo zaznali januarja v Kolumbiji, nekaj primerov pa je zabeleženih tudi drugod v Južni Ameriki in v Evropi. Organizacija v rednem tedenskem biltenu navaja, da obstaja možnost, da je ta različica odpornejša na cepiva kot na primer Beta, a da so potrebne nadaljnje raziskave, poroča dpa.

Trenutno so kot zaskrbljujoče opredeljene štiri različice novega koronavirusa (alfa, beta, gama in delta), mu pa bi bila peta.

