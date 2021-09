NIJZ: »Le tako bodo šole normalno delovale«

Epidemiologi si prizadevajo, da bi ohranili pouk v vzgojno-izobraževalnih zavodih, en oddelek na OŠ Stranje pri Kamniku medtem že v karanteni

Fotografija je simbolična

© Alexandra Koch / Pixabay

NIJZ ob začetku šolskega leta poziva k spoštovanju zaščitnih ukrepov in cepljenju proti covidu-19. Kot so sporočili, si tudi epidemiologi prizadevajo, da bi ohranili pouk v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Na prvi šolski dan je sicer en oddelek na Osnovni šoli (OŠ) Stranje pri Kamniku po poročanju medijev že v karanteni zaradi okužbe učenke.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so ob začetku novega šolskega leta prepričani, da bodo ob upoštevanju strokovnih priporočil in samozaščitnih ukrepov z ustvarjanjem varnega okolja v vzgojno-izobraževalnih zavodih omogočili odprto družbo. Zato je po njihovih navedbah v vzgojno-izobraževalnih zavodih nujno zagotavljati varno okolje z vzpostavljanjem in ohranjanjem mehurčkov ter samotestiranjem.

"To je pomemben način za preprečevanje širjenja okužb pri osebah, ki ne kažejo znakov okužbe z novim koronavirusom ali obolelosti s covidom-19," so pojasnili na NIJZ. Kot so spomnili, bomo k delujočemu vzgojno-izobraževalnemu procesu pomembno prispevali tudi z dvigom precepljenosti v celotni družbi.

NIJZ

Epidemiologe po navedbah NIJZ vodi želja omogočiti in ohraniti izobraževanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Zato epidemiologi skupaj z ostalimi strokovnjaki s področja javnega zdravja usmerjajo vse napore v preprečevanje širjenja okužb v teh zavodih. "Ovire, ki virusu lahko preprečijo širjenje, so maske, vzdrževanje razdalje, zračenje, testiranje, higiena rok, izolacija in karantena ter cepljenje," so pojasnili na NIJZ. "Ne smemo misliti le nase, vsak mora prispevati svoj delež. Le tako bodo vzgojno-izobraževalni zavodi normalno delovali in vzgajali otroke, ki bodo v prihodnosti imeli čut za sočloveka," so še sporočili.

Po poročanju portala 24ur.com je en oddelek na osnovni šoli Stranje pri Kamniku na prvi šolski dan že v karanteni, saj so okužbo potrdili pri učenki v tretji triadi, ki je zjutraj prišla k pouku. Ravnatelj šole Boris Jemec ob tem po poročanju portala starše poziva, naj k pouku pošiljajo samo zdrave otroke, ob najmanjšem sumu bolezni pa naj otroka obdržijo doma v izolaciji, enako pa velja tudi za zaposlene v izobraževalnem sistemu.

Ob novem šolskem in študijskem letu sicer NIJZ, dijakom, študentom in zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, pa tudi tistim najmlajšim, ki bodo v prihodnjih dneh prestopili vrata vrtcev, želi v prvi vrsti zdravo, varno in uspešno leto.