Konec avanture

Jasno je bilo, da bo afganistanska vojska ob prvem odločilnem spopadu razpadla. Za koga pa naj bi se fantje borili – za svoje korumpirane starešine, še slabše uradnike in najbolj korumpirane najvišje predstavnike države?

Po zavzetju letališča so se talibi preoblekli v ameriške uniforme

© Profimedia

V preteklih dneh je svet v Afganistanu presenečeno gledal hiter napredek talibov in njihov bliskoviti in popolni prevzem države. Čeprav je bilo jasno, da se po individualni odločitvi ZDA Nato res pospešeno umika iz države, si nihče ni mogel predstavljati, da bo umiku tujih sil sledil takojšen in absoluten razpad afganistanskih institucij, z vojsko in policijo vred. Sami po sebi se tako postavljata dve vprašanji: ali je bil Natov hitri umik res nujen in zakaj so afganistanske varnostne sile, v katere so zahodni zavezniki vložili desetine milijard evrov, razpadle tako rekoč v trenutku.