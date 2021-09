FOTOGALERIJA: Protest proti fašizmu in neonacizmu

Za svobodo, demokracijo in vladavino prava

© Gašper Lešnik

Petkovi protestniki in protestnice so se danes znova zbrali na Trgu republike, kjer je potekal "vseslovenski shod proti fašizmu in neonacizmu". Ob tem so opozorili, da se borijo za svobodo, demokracijo in vladavino prava. Izpostavili so tudi, da v Sloveniji ni prostora za fašizem in nacizem ter stranke, ki ga tako ali drugače omogočajo.

Protestniki so še izpostavili, da sta se pod vodstvom predsednika vlade Janeza Janše okrepila fašizem in nacizem. Po njihovi oceni se to izkazuje z jasno podporo, ki jo vlada nudi neonacističnim organizacijam, z napadi na svobodo medijev, represivnimi ukrepi zoper vse kritične prebivalce, podrejanjem vseh inštitucij politični volji trenutne oblasti, z množičnim političnim kadrovanjem, nespoštovanjem volje ljudstva in razkrojem demokratičnih principov ter s splošno zlorabo oblasti in nespoštovanjem vladavine prava, so zapisali v sporočilu za javnost.

© Gašper Lešnik

Ob tem dodajajo, da po njihovi oceni takšno stanje v državi omogočajo tudi vsi politiki, ki "s svojimi dejanji nikakor ne prispevajo k reševanju problema, ampak ga z lastno apatičnostjo celo omogočajo in podpirajo". Ob tem je predstavnik primorskih protestnikov in pripadnikov borčevskih organizacij Igor Winkler opozoril tudi na prireditev, ki ob 100. obletnici Marežanskega upora danes poteka v Marezigah. Slavnostni govornik na prireditvi je predsednik republike Borut Pahor, ki po besedah Winklerja, "nikoli ni obsodil vzpenjajočega se neofašizma in neonacizma v Sloveniji" in je zato soodgovoren za aktualno politično situacijo v državi.

Protestniki pa so opozorili tudi na predlagane spremembe zakona o javnem redu in miru, ki med drugim prinaša tudi uvedbo denarne kazni za nedostojno vedenje do predstavnikov oblasti v višini med 500 in 1000 evri. Kot so zapisali v Protestni ljudski skupščini, je s takšnim predlogom zakona vlada "ponovno dokazala, da s polnimi usti demokracije poskuša omejevati svobodo govora in se pri tem poslužuje najbolj očitno diktatorskih ukrepov". "Medtem pa sami po mili volji žalijo, blatijo, manipulirajo in napadajo veliko večino državljank in državljanov, ki že več kot eno leto zahtevamo demokratične volitve," so zapisali.

© Gašper Lešnik

Shod se je sicer s Trga republike nadaljeval po ljubljanskih ulicah do stavbe Slovenske tiskovne agencije (STA), pred katero je ena izmed protestnic Sandra Bašić Hrvatin opozorila tudi na položaj medijev in dejstvo, da STA že 246 dni opravlja javno službo brez zanjo zakonsko določenega plačila s strani vlade.

Na protestu so v nadaljevanju pozvali še k podpisu peticije za odvzem statusa v javnem interesu Društvu za promocijo tradicionalnih vredno, ki ga vodi Urban Purgar, sicer tudi vodja t. i. Rumenih jopičev in vodja spletnega bloga NTA.