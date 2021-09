Proticepilski protestniki vdrli na RTV Slovenija

Posredovala je tudi policija

Proticepilski protestniki v studiu TV Slovenija

© RTVSLO

Skupina proticepilskih protestnikov, ki nasprotuje trenutnim ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa, med drugim tudi cepljenju proti covidu-19 in širijo ideje o tem, da virus ne obstaja, je včeraj zvečer vdrla v prostore RTV Slovenije. Pri tem jim je uspelo vdreti tudi v studio informativnega programa. Na kraju dogodka je posredovala tudi policija, so za STA potrdili na RTV Slovenija.

Proticepilski protestniki so razdeljevali tudi letake, v katerih zahtevajo "varne šole in fakultete brez nagobčnikov in brez pogojev PCT". Po informacijah STA naj bi šlo za gibanje Osveščeni prebivalci Slovenije (OPS) pod vodstvom Ladislava Trohe, ki sicer pred stavbo RTV tedensko protestirajo že od spomladi.

Kot poroča časnik Večer, je Svet delavcev RTV Slovenija ravno včeraj podal prijavo proti OPS na policijo, ki že, kot so zapisali v prijavi, že več mesecev protestirajo pred stavbo Televizije Slovenija in s tem kršijo več členov zakona o javnem redu in miru. Policijo so pozvali, naj zaščiti zaposlene in izda članom gibanja prepoved približevanja RTV Slovenija in zaposlenim.

V prijavi je tudi zapisano, da člani gibanja že od 14. maja nadlegujejo zaposlene in goste, na njih kričijo, jih verbalno napadajo in jih sprašujejo, zakaj spoštujejo ukrepe za omejevanje covida-19. Pri tem prek zvočnikov vzklikajo svoja znanstveno nedokazana prepričanja in motijo delovni proces zaposlenih na RTV Slovenija.

Na dogodek se je odzvala tudi odgovorna urednica informativnega programa RTV Slovenija Manica Janežič Ambrožič, ki je takšno ravnanje označila kot "nedopusten napad na medije, novinarstvo in demokracijo."

Generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough pa je v Odmevih dejal, da gre za hud napad na medijsko hišo, ki ga vodstvo v najostrejši obliki obsoja. Po njegovih besedah bodo na RTV Slovenija v prihodnje okrepili varovanje, stekli pa bodo tudi pogovori s pristojnimi oblastmi. Grah Whatmough tudi upa, da bodo imeli pristojni po današnjem incidentu več posluha za njihove pritožbe.

Na kraju dogajanja so sicer posredovali tudi policisti, ki so, potem, ko proticepilski protestniki niso upoštevali ukazov varnostnika, zagotovili javni red. Policisti o dogodku nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper kršitelje ukrepali skladno z zakonodajo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

