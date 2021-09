»Napad na RTV ni samo napad na novinarstvo, ampak je napad na temelje demokracije«

Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije obsojata napad proticepilskih protestnikov na RTV Slovenija

Ob vdoru skupine protestnikov, ki nasprotuje trenutnim ukrepom za zajezitev širjenja novega koronavirusa, na RTV Slovenija v DNS opozarjajo, da je napad na avtonomijo javnega medija nedopusten. "Napad na javni medij ni samo napad na novinarstvo, ampak je napad na temelje demokracije," še dodajajo. Podobno ocenjujejo v novinarskem sindikatu.

Takšen odziv ljudi je le vrh ledene gore sovražne nastrojenosti proti medijem, ki delujejo v javnem interesu, spodbujajo ali celo kreirajo pa jo najvišji nosilci oblasti, so v odzivu za javnost zapisali v Društvu novinarjev Slovenije (DNS).

Kot so še opozorili, se eskalacija sovražnosti, naperjene proti novinarjem v družbi pojavlja in goji že nekaj časa. "V društvu že dolgo opozarjamo, da se lahko sovražnost iz družbenih omrežij ter ščuvanje proti novinarkam in novinarjem in medijem, ki smo mu priča, prelevita v fizično nasilje, kar se je izkazalo z napadom na RTV Slovenija."

Po oceni DNS je takšen odnos javnosti do medijev rezultat načrtnih napadov na novinarstvo, na javne medije, kot sta RTV Slovenija in STA, in tudi druge osrednje slovenske medije, ne glede na to, da so vsi v epidemiji izkazali izrazito državotvorno vlogo. Ob tem v DNS pozivajo k ustrezni zaščiti zaposlenih na RTV Slovenija in njihovih gostov ter k prenehanju načrtnega ustvarjanja sovražnosti proti novinarstvu v družbi, še posebej na družbenih omrežjih.

Dogajanje prav tako obsojajo v Sindikatu novinarjev Slovenije, kjer so včeraj dopoldne obravnavali problematiko teh protestov in nadlegovanje zaposlenih ter se odločili, da bodo na policijo vložilo prijavo zoper člane Gibanja OPS. Ob tem pozivajo policijo, da zaposlene na RTV Slovenija zaščiti po 60. in 61. členu zakona o nalogah in pooblastilih policije in omenjenim osebam izda prepoved približevanja.