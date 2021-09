Poklukar svari pred težko jesenjo: »Čas je, da uporabimo razum«

Minister za zdravje Janez Poklukar je izpostavil pomembnost čim hitrejše precepljenosti prebivalstva

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes ponovno izpostavil pomembnost čim hitrejše precepljenosti prebivalstva. "Sicer nas čaka težka jesen," je opozoril na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju epidemije covida-19. Sodeč po najnovejših projekcijah, bomo vrh četrtega vala dosegli oktobra, je dodal.

Kot je pojasnil Poklukar, se sedaj reprodukcijsko število, ki kaže povprečno število ljudi, ki jih okuži ena kužna oseba, giblje med 1,2 in 1,5. Spomnil je na podatek, da je v Sloveniji sedaj z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih več kot milijon ljudi, kar predstavlja 47 odstotkov vseh prebivalcev. Polno je cepljenih 43 odstotkov prebivalcev.

Če bi se reprodukcijsko število povzpelo na dva, podobne razmere so bile lani na vrhu drugega vala, ko je krožila pomembno manj kužna različica virusa, bi imeli ob 51-odstotni precepljenosti na vrhu četrtega vala sredi oktobra v bolnišnicah 2900 oseb. "To je približno dvakrat toliko kot lani na vrhu drugega vala," je opomnil. V primeru, da bi dosegli 70-odstotno precepljenost, pa bi ta številka znašala 1600.

Na enotah intenzivne terapije bi po besedah ministra imeli ob reprodukcijskem številu dve in 70-odstotni precepljenosti 320 hospitaliziranih oseb, ob 51-odstotni precepljenosti pa okoli 560. "V drugem valu smo imeli hospitaliziranih največ 219 covidnih bolnikov," je ponazoril Poklukar.

Na enotah intenzivne nege bi imeli ob 70-odstotni precepljenosti nekje okoli 80 hospitaliziranih, ob 51-odstotni precepljenosti pa približno 140.

Ob 70-odstotni precepljenosti bi se po njegovih besedah pomembno znižalo oziroma prepolovilo število umrlih s covidom-19. V primeru 51-odstotne precepljenosti bi sredi oktobra umrlo približno 1000 ljudi, kažejo projekcije.

"Takšen pesimistični scenarij se lahko zgodi, če ne bo vsak od nas ukrepal. Kapacitete zdravstva bi potisnili na maksimalni rob zmogljivosti. Govorimo o življenjih ljudi - to so tragične zgodbe, ki jih lahko preprečimo s cepljenjem," je bil jasen minister.

Po njegovih besedah imamo lahko epidemijo pod nadzorom le, če se čim hitreje precepimo in ohranimo reprodukcijsko število pod 1,4. V tem primeru bi v bolnišnicah imeli ob 70-odstotni precepljenosti hospitaliziranih 400 oseb, ob 51-odstotni precepljenosti pa nekaj čez 800.

Na enotah intenzivne nege bi imeli ob 70-odstotni precepljenosti okrog 80 hospitaliziranih, ob 51-odstotni precepljenosti pa okrog 140 je dejal.

V primeru reprodukcijskega števila 1,4 bi ob 70-odstotni precepljenosti umrlo približno 100 ljudi, ob 51-odstotni precepljenosti pa bi se ta številka dvignila na 400.

"Vlada je za zajezitev širjenja virusa sprejela pravne podlage in na današnji dopisni seji sprejela nov odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT. Ta teden sta covidne bolnike začeli sprejemati bolnišnici Nova Gorica in Novo mesto, zaradi vse večjih potreb nameravajo s ponedeljkom zanje odpreti oddelek v splošni bolnišnici Izola," je napovedal.

Poklukar je opomnil, da epidemija novega koronavirusa ni zgolj problem zdravstva, ampak celotne družbe. "V zadnjih mesecih nam je strok razložila, da so cepiva varna in učinkovita. Projekcije jasno kažejo, da lahko vsi skupaj živimo relativno normalno le ob zadostni precepljenosti," je poudaril.

Tako bodo v želji čim hitreje slediti priporočilom posvetovalne skupine za cepljenje o tretjem odmerku cepiva v začetku tedna nadaljevali s pogovori s cepilnimi centri. V drugih polovici tedna pa bi lahko cepilni centri po njegovih besedah predvidoma začeli izvajati cepljenje s tretjim odmerkom pri starejših od 70 let, kroničnih bolnikih, posameznikih z oslabljenim imunskim sistemom ter tistih, ki bi se za to možnost odločili prostovoljno.

Kot je še dodal minister, vsak sprejet ukrep nastane pod tehtnim premislekom stroke in s ciljem preprečiti najhujše. "Sporočilo je jasno - z večjo precepljenostjo in hkratnim doslednim upoštevanjem in izvajanjem pogoja PCT se lahko zavarujemo in izognem najhujšemu. Ni časa za oklevanje, čas je, da uporabimo razum," je še dejal Poklukar.

