Skoraj nikamor več brez PCT

Od danes v veljavi novi vladni ukrepi

Minister za zdravje Janez Poklukar

© Borut Krajnc

Z današnjim dnem se skladno z v soboto sprejetim vladnim odlokom pogoj PCT širi na številne dejavnosti. Izpolnjevati ga bodo morale osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami, izkazati ga bo moral tudi uporabnik.

Kot je v soboto povedal minister za zdravje Janez Poklukar, kljub formalni uveljavitvi odloka z današnjim dnem pričakuje, da se bo odlok uveljavil postopno prek tedna in da ga bodo začeli izvajati v naslednjih sedmih dneh.

Pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) bodo morale izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oz. so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in s tem nevarnost za zdravje.

Pogoj PCT bodo tako morali izpolnjevati zaposleni v zdravstvenih dejavnostih, dejavnostih vzgoje in izobraževanja, socialno varstvenih in kulturnih dejavnostih. Enako bo veljalo za osebne asistente ter zaposlene v javni upravi ter osebe, ki delajo v zavodih za prestajanje zapornih kazni, prevzgojnih domovih, centrih za tujce in varnih hišah.

Pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) bodo morale izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oz. so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in s tem nevarnost za zdravje.

Pogoj PCT bodo morali prav tako izpolnjevati taksisti, osebje v zaprtih žičniških napravah, policisti, občinski redarji in varnostno osebje, ki izvaja naloge na področju zagotavljanja javnega reda in varnosti. Veljal bo tudi pri izvajanju športnih dejavnosti, kolektivnem uresničevanju verske svobode, dejavnostih ponujanja blaga in storitev, dejavnostih ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil ter pri izvajanju strokovnih izobraževanj in usposabljanj.

Pogoj PCT bodo morali izpolnjevati še uporabniki zavodov za prestajanje zapornih kazni, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov, zavodov izvajalcev socialnovarstvenih storitev, ki ponujajo možnost nastanitve, prav tako pa športniki ob izvajanju kontaktnih športov, uporabniki zaprtih žičniških naprav, obiskovalci in spremljevalci pacientov ter obiskovalci zavodov za prestajanje zapornih kazni in prevzgojnih domov. Osebam, ki ne bodo izpolnjevali pogoja PCT, uporaba storitve ali udeležba oz. prisotnost pri izvajanju dejavnosti ne bo dovoljena.

Omejitve PCT pa ne bodo veljale v nekaterih posebnih primerih.

Za zaposlene je pogoj PCT obvezen v:

zdravstveni dejavnosti

dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih

socialno varstveni dejavnosti

kulturnih dejavnostih

dejavnostih verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja pri kolektivnem uresničevanju verske svobode

dejavnostih ponujanja in prodaje blaga in storitev

dejavnostih ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

dejavnostih izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj

dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju letalstva in pomorstva v Republiki Sloveniji

dejavnostih športnih programov, športnih tekmovanj ter športno rekreativnih dejavnostih v zaprtih prostorih

dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju zasebnega varovanja, varnosti na smučiščih, občinskega redarstva in detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji

državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih gospodarskih zavodih in javnih zavodih, ki niso posebej opredeljeni v tem odstavku

dejavnosti avtotaksi prevozov, 14. dejavnosti prevozov oseb v zaprtih žičniških napravah

na deloviščih in na skupnih deloviščih, v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu

na deloviščih za osebe, ki imajo položaj udeleženca v skladu s področnimi predpisi (npr. za investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca v skladu s predpisom o graditvi objektov)

policisti, občinski redarji in varnostno osebje, ki izvajajo naloge na področju zagotavljanja javnega reda in varnosti

osebe, ki delajo v zavodih za prestajanje kazni zapora, pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, azilnih domovih, integracijskih hišah

osebe, ki delajo kot osebni asistenti skladno z zakonom, ki ureja osebno asistenco, in osebe, ki delajo pri izvajalcih programov v podporo družini, 20. uradne osebe, ki opravljajo nadzor po področnih predpisih (npr. inšpektorji) oziroma tiste, ki izvajajo nadzor nad izvajanjem tega odloka in pooblaščene osebe, ki opravljajo izvršbo

Uporabniki storitev morajo pogoj PCT izpolnjevati v naslednjih dejavnostih:

zdravstveni dejavnosti

dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih

socialno varstveni dejavnosti

kulturnih dejavnostih, 5. dejavnostih verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja pri kolektivnem uresničevanju verske svobode, 6. dejavnostih ponujanja in prodaje blaga in storitev

dejavnostih ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

dejavnostih izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj

dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju letalstva in pomorstva v Republiki Sloveniji

dejavnostih športnih programov, športnih tekmovanj ter športno rekreativnih dejavnostih v zaprtih prostorih

dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanj znanja na področju zasebnega varovanja, varnosti na smučiščih, občinskega redarstva in detektivske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi:

uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur

uporabniki zavodov izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur

športniki za kontaktne športe na zunanjih površinah in odprtih prostorih

uporabniki zaprtih žičniških naprav

obiskovalci nastanjenih pacientov, zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov ter spremljevalci pacientov in uporabnikov izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov

Pogoj PCT ni nujen za osebe: