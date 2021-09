Konec programa pomoči brezposelnim

V ZDA bo brez sredstev za preživljanje ostalo skoraj devet milijonov ljudi

© Ed Yourdon / Wikimedia Commons

V ZDA danes na nacionalni praznik dela (Labor Day) poteče poseben zvezni program pomoči brezposelnim, zaradi česar bo brez sredstev za preživljanje ostalo skoraj devet milijonov ljudi. Že prej je potekla veljavnost moratoriju na deložacije.

Zvezni proračun je doslej od izbruha pandemije koronavirusa lani marca za razne oblike pomoči gospodarstvu in posameznikom namenil 5000 milijard dolarjev. Predsednik Joe Biden ob 1000 milijardah dolarjev nove porabe za obnovo infrastrukture v ZDA želi še 3500 milijard dolarjev dodatne porabe za razne socialne programe.

Pred pandemijo so v ZDA brezposelni dobivali pomoč le od zveznih držav. Šlo je za nizke vsote, s katerimi si ni bilo kaj preveč pomagati in sistem je silil ljudi, da si hitro najdejo novo službo. V času pandemije je veliko služb šlo po gobe zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa in brezposelnim je priskočila na pomoč še zvezna vlada z dodatno podporo.

Ta program sedaj poteče in na voljo ostaja le še kratkotrajna pomoč od zveznih držav, kot v časih pred korono. V veljavi je še vedno pomoč najemnikom stanovanj, vendar so države počasne pri porabi tega denarja, in davčni kredit na otroke.

Minister za delo ZDA Marty Walsh je zagotovil, da je ameriško gospodarstvo skupaj z delovno silo pripravljeno na končanje ugodnosti iz zveznega programa pomoči brezposelnim. Stopnja brezposelnosti je trenutno 5,2-odstotna.

Republikanci se že dlje časa pritožujejo, da velikodušni programi pomoči brezposelnim zavirajo hitrejšo rast zaposlovanja, ker so nekateri s pomočjo zaslužili več kot na delovnem mestu in čakajo na nove službe z boljšim zaslužkom.

Nekateri analitiki menijo, da bo konec raznih programov zvezne pomoči upočasnil gospodarsko rast. Analitiki banke Morgan Stanley menijo, da bo rast v tretjem četrtletju le 2,9-odstotna, potem ko so doslej napovedovali 6,5-odstotno rast.

