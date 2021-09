Gadafijev sin na prostosti

47-letnega Saadija so prijeli leta 2014 v Nigru in ga izročili libijskim oblastem, kjer pa ga je sodišče leta 2018 oprostilo obtožb zločinov proti protestnikom in odredilo njegovo izpustitev

Moamer Gadafi

© Wikimedia Commons

Libijske oblasti so po več letih na prostost izpustile Saadija Gadafija, sina pokojnega libijskega voditelja Moamerja Gadafija. 47-letnega Saadija so prijeli leta 2014 v Nigru in ga izročili libijskim oblastem, kjer pa ga je sodišče leta 2018 oprostilo obtožb zločinov proti protestnikom in odredilo njegovo izpustitev. To se je zgodilo zdaj.

Saadi je v času Gadafijeve vladavine v Libiji veljal za uživača. Gadafijev tretji sin je bil nekdaj tudi profesionalni igralec nogometa v italijanski ligi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Po arabski pomladi leta 2011 in začetku Natovega posredovanja v Libiji se je zatekel v sosednji Niger. Njegovega očeta so oktobra tega leta uporniki ujeli in ubili, on pa je ostal v tej afriški državi.

Libijsko pravosodje je nato za njim izdalo tiralico, ker naj bi sodeloval v zatiranju upora. V Nigru so ga leta 2014 prijeli in nato predali libijskim oblastem.

Sam je menil, da gre za politični pregon. Za razliko od njegovega starejšega brata Saifa al Islama proti njemu na primer Mednarodno kazensko sodišče ni izdalo tiralice.

V Tripoliju so mu nato sodili zaradi zločinov proti protestnikom, pa tudi, ker naj bi leta 2005 ubil libijskega nogometnega trenerja. A sodišče ga je leta 2018 oprostilo vseh obtožb in odredilo njegovo izpustitev.

S pravosodnega ministrstva so za francosko tiskovno agencijo AFP potrdili, da so Saadija Gadafija zdaj izpustili iz zapora in ga predali njegovi družini. Nekateri libijski mediji so sicer medtem poročali, da je Saadi Gadafi že zapustil Libijo in odpotoval v Turčijo. A ker je prost človek, se lahko svobodno odloči, ali bo ostal v državi ali ne, je za AFP še povedal omenjeni vir s pravosodnega ministrstva v Tripoliju.

Libijo je sicer po padcu Gadafijevega režima zajel kaos. Številne skupine se bojujejo za prevlado v državi. Lani je bilo sprejeto premirje, ki je odprlo pot za mirovne pogovore. Ti so marca letos pripeljali do oblikovanja prehodne vlade, decembra pa naj bi v državi izvedli volitve.

