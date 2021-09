Opozicijska političarka obsojena na 11 let zapora

Beloruska predstavnica opozicije Marija Kolesnikova bo morala zaradi svoje vloge v protivladnih protestih za zapahe. Na deset let zapora je bil obsojen tudi njen odvetnik.

Marija Kolesnikova

© Wikimedia Commons

Beloruska predstavnica opozicije Marija Kolesnikova je bila danes obsojena na 11 let zapora zaradi svoje vloge v protivladnih protestih po lanskih spornih predsedniških volitvah v Belorusiji, poročajo tuje tiskovne agencije. Na obsodbo so se med drugim odzvali v Bruslju in drugih evropskih prestolnicah.

Njen odvetnik Maksim Znak je bil prav tako obsojen na desetletno zaporno kazen, je sporočila tiskovna služba nekdanjega predsedniškega kandidata Viktorja Babarika, čigar kampanjo je vodila Kolesnikova, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V videoposnetku s sodišča, ki so ga prikazali ruski mediji, je nasmejana Kolesnik, ki je bila v stekleni kletki na sodišču vklenjena z lisicami, z rokami naredila simbol v obliki srca, kar je pogosto počela na protestnih shodih, poroča AFP.

Vladni predstavniki so poskušali 39-letno Kolesnikovo, ki je odigrala ključno vlogo v lanskih protestih proti Aleksandru Lukašenku, približno mesec dni po začetku protestov izgnati iz države, vendar je na meji z Ukrajino raztrgala svoj potni list in to preprečila, zaradi česar je pristala v priporu.

Na lanskih spornih predsedniških volitvah naj bi Lukašenko prejel 80 odstotkov podpore, a so številni opozarjali na množične napake in prevare pri volitvah in verjeli, da je prava zmagovalka opozicijska kandidatka Svetlana Tihanovska. Opozicija se je s Tihanovsko na čelu tako podala na ulice.

Po protestih so številni Lukašenkovi podporniki pristali za zapahi, številni pa so se zatekli v tujino, med njimi tudi Tihanovska.

Nemčija je danes obsodbo Kolesnikove in njenega odvetnika na dolge zaporne kazni obsodila in označila za neupravičeno. Prav tako so na nemškem zunanjem ministrstvu izpostavili in obsodili "instrumentalizacijo pravosodnega sistema za politično represijo v Belorusiji".

Govorec visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Peter Stano je v odzivu na odločitev sodišča v Minsku na Twitterju danes zapisal, da obsodba političnih zapornikov Kolesnikove in Znaka sloni na neutemeljenih obtožbah.

Evropska unija "obsoja nenehno očitno nespoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ljudi v Belorusiji s strani režima v Minsku", je sicer v izjavi zapisal govorec evropske zunanje službe.

EU je ob tem ponovila zahteve po takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh političnih zapornikov v Belorusiji, katerih število ocenjuje na več kot 650, vključno s Kolesnikovo in njenim odvetnikom, novinarji in vsemi, ki so "za zapahi zaradi uresničevanja svojih pravic", še piše v izjavi. Belorusija mora izpolnjevati mednarodne zaveze in obveznosti v okviru Združenih narodov in Organizacije za varnost in sodelovanje (Ovse), so navedli.

Tudi uradni London je obsodil obsodbo obeh beloruskih opozicijskih aktivistov in jo označil za "napad na branilce demokracije in svobode". Britanski zunanji minister Dominic Raab je ob tem dejal, da mora režim beloruskega predsednika Lukašenka "ustaviti represije in izpustiti vse politične zapornike", še navaja AFP.

Na obsodbo se je odzvala tudi Tihanovska, ki je pozvala k takojšnji izpustitvi Kolesnikove in Znaka, ki po njenem mnenju nista kriva ničesar. "Ne bomo se ustavili, dokler vsi v Belorusiji ne bodo svobodni," je tvitnila Tihanovska, ki je obsodbo označila za teror nad Belorusi, ki se upajo upreti režimu, poroča britanski BBC.

yIc4RbC3JNw

5sDqPmxCkKM

roqUOycyREI