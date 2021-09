»Cepljenje proti covidu-19 ne poveča tveganja za spontani splav«

Tveganje za spontani splav je enako pri necepljenih in nosečnicah, ki so se proti covidu-19 cepile pred zanositvijo ali v prvih treh mesecih nosečnosti, je ocenil Milan Reljič, predstojnik oddelka UKC Maribor za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo

Vladimir Zelenko, ameriški družinski zdravnik in nasprotnik cepljenja, je v videoposnetku, ki so ga 22. avgusta delili tudi v facebook skupini Stop lažnivim medijem, dejal, da je verjetnost spontanega splava pri nosečnicah, ki se proti covidu-19 cepijo v prvem trimesečju, osemkrat večja kot sicer.

© www.pxfuel.com

Pri tem se je skliceval na preliminarne ugotovitve še nekončane študije o varnosti cepiv mRNA za nosečnice, ki so bile objavljene v strokovno pregledani znanstveni reviji New England Journal of Medicine.

Toda preliminarni podatki študije za zdaj kažejo, da cepljenje ne prinaša povečanega tveganja za nosečnice in otroka. Nikjer v študiji ni podatka, da je verjetnost splava pri nosečnicah, ki se cepijo v prvem trimesečju, osemkrat večja kot sicer.

Milan Reljič, predstojnik oddelka UKC Maribor za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo, je ocenil, da Zelenkova trditev o splavu temelji na nepravilni interpretaciji prvih izidov študije.

»Cepljenje nosečnic s cepivi mRNA se je izkazalo za uspešno in varno, zato ga priporočamo.«



Milan Reljič, predstojnik oddelka UKC Maribor za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo

V UKC Maribor menijo, da je po trenutno dostopnih podatkih tveganje za težji potek covida-19 pri nosečnicah večje kot pri nenosečih ženskah. Poleg tega koronavirusno obolenje pri nosečnicah poveča tveganje za neželen izid nosečnosti, tudi za spontani splav.

