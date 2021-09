Evropska komisija žuga Janševi vladi

Evropska komisija je Janševo vlado ponovno pozvala k neodvisnosti in ustreznemu financiranju Slovenske tiskovne agencije (STA)

Uroš Urbanija, direktor vladnega urada za komuniciranje, nekdaj zaposlen na Slovenski tiskovni agenciji (STA), danes (v času tretje Janševe vlade) njen grobar

Evropska komisija je danes ponovno pozvala slovenske oblasti, naj zagotovijo neodvisnost in ustrezno financiranje javnih storitev, ki jih opravlja Slovenska tiskovna agencija (STA). V komisiji pozorno spremljajo sodne postopke, ki potekajo na nacionalni ravni v povezavi s tem, so pojasnili v Bruslju v odzivu na nedavno pismo zaposlenih na STA.

Pri Evropski komisiji so danes potrdili, da so prejeli pismo, ki so ga zaposleni na STA konec avgusta naslovili na najvišje predstavnike EU. V pismu so ti med drugim spomnili, da kljub izraženim drugačnim pričakovanjem vprašanje financiranja STA še ni rešeno.

Evropska komisija je že večkrat izrazila resno zaskrbljenost glede vprašanja financiranja STA kot tudi pričakovanja do slovenske vlade, je na vprašanje STA glede omenjenega pisma danes dejal govorec Adalbert Jahnz. Pri tem je ponovno poudaril, da morajo nacionalne oblasti zagotoviti neodvisnost, prav tako je ključno, da zagotovijo ustrezno financiranje javnih storitev, ki jih opravlja agencija. Pri komisiji pozorno spremljajo sodne postopke, ki potekajo na nacionalni ravni v tej zadevi, je še pojasnil govorec.

Svet delavcev STA, Zastopstvo uredništva STA, Uredniški kolegij STA in Sindikat novinarjev STA so pismo naslovili na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela in predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija.

V njem so spomnili, da sta minila dva meseca od začetka predsedovanja Slovenije Svetu EU, ko je bilo s strani evropskih predstavnikov izraženo pričakovanje, da bo Slovenija hitro zagotovila neodvisnost in financiranje STA. S strani slovenske vlade pa so prihajale napovedi, da bo vprašanje financiranja STA kmalu rešeno.

Naslovnike pisma so zato prosili za podporo vnovičnemu pozivu vladi, naj nemudoma in brez pogojevanj zagotovi sredstva za delovanje STA, a hkrati opozorili, da moralna podpora najvišjih predstavnikov EU, ki jim je v zadnjih mesecih veliko pomenila, ne zadošča več.