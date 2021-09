»Pozivamo vas, da začnete splošno vstajo zaradi časti, svobode in ponosa naše domovine«

Vodja upora proti talibanom Afganistance pozval k splošni vstaji

Vodja upornikov v afganistanski provinci Panšir Ahmad Masud je danes Afganistance pozval k splošni vstaji proti talibanom. Le nekaj ur pred njegovim pozivom so talibani sporočili, da so zavzeli tudi provinco Panšir, edino, ki še ni bila pod njihovim nadzorom.

"Pozivamo vas, da začnete splošno vstajo zaradi časti, svobode in ponosa naše domovine," je v zvočnem posnetku pozval vodja protitalibanske skupine Nacionalna odporniška fronta (NRF) Masud, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Vsak se lahko upre po svojih močeh in glasno vpije - ponižanja ne bomo nikoli sprejeli!"



Ahmad Masud,

vodja upornikov v afganistanski provinci Panšir

Ljudje se lahko borijo v kakršni koli obliki - bodisi z oboroženim bojem bodisi s protesti, je pozval. "Vsak se lahko upre po svojih močeh in glasno vpije - ponižanja ne bomo nikoli sprejeli!" je dodal.

Massoud trenutnih razmer v Panširju ni komentiral. Le nekaj ur pred njegovim pozivom so talibani sporočili, da so zavzeli provinco. Video posnetki in slike na družbenih omrežjih prikazujejo talibanske borce v stavbi guvernerja v prestolnici pokrajine Bazarak, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Oekj4n8VUdo

uOKkVh4Bhos