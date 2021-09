»Pandemija covida-19 se bo končala, ampak za podnebno krizo ni cepiva«

Ogrevanje ozračja tako močno vpliva na zdravje ljudi, da se kljub boju s pandemijo covida-19 ne sme čakati z nujnim ukrepanjem

© pixabay.com

Ogrevanje ozračja tako močno vpliva na zdravje ljudi, da se kljub boju s pandemijo covida-19 ne sme čakati z nujnim ukrepanjem glede podnebnih sprememb, je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes več kot 220 zdravstvenih revij po vsem svetu pozvalo voditelje.

"Globalno zvišanje temperature in uničenje naravnega sveta že škodi zdravju," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP objavile revije v uvodniku, ki so ga napisali odgovorni uredniki več kot desetih revij, med njimi Lancet, East African Medical Journal, Revista de Saude Publica in International Nursing Review.

V zadnjih 20 letih se je smrtnost, povezana z visokimi temperaturami, med starejšimi od 65 let povečala za več kot 50 odstotkov, so opozorili in dodali, da so višje temperature prinesle več težav zaradi dehidracije in okvar delovanja ledvic, dermatoloških malignomov, tropskih infekcij, duševnih težav, zapletov v nosečnosti, alergij ter večjo obolevnost in smrtnost zaradi kardiovaskularnih in pljučnih bolezni, so opozorili in izpostavili tudi manjšo kmetijsko proizvodnjo, kar ovira prizadevanja za zmanjšanje podhranjenosti.

Mednarodni panel za podnebne spremembe (IPCC) ocenjuje, da bi lahko glede na sedanje stanje globalna temperatura presegla tisto iz predindustrijske dobe za 1,5 stopinje Celzija okoli leta 2030. To bi lahko skupaj z zmanjšanjem biodiverzitete pomenilo katastrofalen vpliv na zdravje, ki ga bo nemogoče preobrniti, poudarjajo v revijah.

In te posledice, ki prizadenejo najranljivejše, kot so manjšine, otroci in revni, so le začetek, so opozorili.

"Kljub nujnemu osredotočanju sveta na covid-19 s hitrim zmanjšanjem izpustov ne moremo čakati, da bo pandemija mimo," menijo.

V uvodniku so zapisali, da je veliko vlad za boj s covidom-19 namenilo denarna sredstva brez primere doslej, in jih pozvali k "podobnemu urgentnemu odzivu" na okoljsko krizo. "Že samo boljša kakovost zraka bi pomenila prispevek k zdravju, ki bi zlahka pretehtal nad globalnimi stroški zmanjševanja emisij," so zapisali.

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je po navedbah AFP v izjavi pred objavo uvodnika dejal, da bi lahko "tveganja, povezana s podnebnimi spremembami, presegla tveganja katerekoli posamezne bolezni".

"Pandemija covida-19 se bo končala, ampak za podnebno krizo ni cepiva," je dejal Ghebreyesus in dodal, da "nas vsako ukrepanje za omejitev izpustov in segrevanja ozračja približa bolj zdravi in varnejši prihodnosti".