VIDEO: V premierja metali kamne

Kanadski premier Justin Trudeau tarča protestnikov

Kanadski premier Justin Trudeau je bil na enem od postankov svoje predvolilne kampanje v ponedeljek tarča protestnikov, ki so proti njemu metali majhne kamne. Ti so ga tudi zadeli, a poškodovan ni bil. Njegovo kampanjo je doslej zmotilo že več protestov, zlasti nasprotnikov cepljenja proti covidu-19.

Trudeau se je po obisku pivovarne v kraju London in provinci Ontario vračal na avtobus, ko so ga zadeli majhni kamni. Glede na navedbe enega od prisotnih novinarjev je to doletelo še dva člana Trudeaujeve ekipe, poroča britanski BBC.

Trudeau je sredi avgusta v upanju osvojitve absolutne večine za svojo levosredinsko Liberalno stranko sklical predčasne volitve, ki bodo 20. septembra. A njegovo kampanjo so že večkrat zmotili protesti proti uvajanju obveznega cepljenja proti covidu-19 in drugim omejitvam.

Pred nekaj več kot tednom dni je bil primoran odpovedati predvolilno zborovanje, potem ko se je na dogodku pojavila množica jeznih protestnikov.

Vodja opozicijske Konservativne stranke Erin O'Toole je zadnji incident označil za "ogabnega". "Politično nasilje ni nikoli upravičeno in naši mediji morajo biti prosti ustrahovanja, nadlegovanja in nasilja," je tvitnil.

Trudeaujevi načrti za uvedbo obveznega cepljenja proti covidu-19 so postali eno glavnih vprašanj pred volitvami. Vlada je minuli mesec naznanila, da se bodo morali do konca oktobra cepiti vsi javni uslužbenci, sicer jim grozi izguba službe.

Za uporabo komercialnih letalskih povezav, vlakov med provincami in za križarjenja bo prav tako obvezno cepljenje.

Kanada ima sicer eno najvišjih ravni precepljenosti proti covidu-19 na svetu. Doslej je bilo v celoti cepljenih že 68 odstotkov prebivalcev.

