Iz Afganistana evakuirali več sto otrok brez spremstva

Zaradi kaotičnih razmer, ki so v Afganistanu izbruhnile po prihodu talibanov na oblast, so bili od svojih družin ločeni številni otroci, več sto pa so jih iz države evakuirali brez spremstva, je danes sporočil Unicef.

Unicef je s svojimi partnerji od 14. avgusta registriral približno 300 otrok brez spremstva in ločenih od družin, ki so jih evakuirali iz Afganistana, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iz Kabula so jih z leti evakuirali v Nemčijo, Katar in nekatere druge države.

"Pričakujemo, da se bo to število v postopkih identifikacije še povečalo", je opozorila izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore.

"Lahko si samo predstavljam, kako prestrašeni so morali biti ti otroci, ki so se nenadoma znašli brez svojih družin, ko je izbruhnila kriza na letališču ali ko so jih odpeljali na evakuacijski let," je dejala. Opozorila je, da so otroci, ki so ločeni od svojih družin, "med najbolj ranljivimi otroki na svetu".

"Bistveno je, da jih hitro identificiramo in varujemo med postopkom iskanja družine in ponovne združitve," je dejala in poudarila, da "morajo vse strani dati prednost njihovim najboljšim interesom in zaščititi otroke pred zlorabo, zanemarjanjem in nasiljem."

Unicef trenutno zagotavlja tehnično podporo vladam, ki gostijo evakuirane otroke, in pomaga registrirati tiste, ki so brez spremstva, izslediti njihove družine in si prizadeva za njihovo ponovno združitev. Agencija ZN je poudarila pomen zagotavljanja varne, začasne nadomestne oskrbe vsem tem otrokom, medtem ko ta prizadevanja še potekajo.

Generalna direktorica Unicefa je pozvala vse države, v katerih imajo afganistanski otroci brez spremstva družinske člane, da "olajšajo ponovno združitev in varne poti zakonitih migracij za te otroke, če je to v otrokovem interesu", poroča AFP.