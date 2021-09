Opozicija vložila interpelaciji zoper Marjana Dikaučiča in Simono Kustec

Na tapeti minister za pravosodje in ministrica za izobraževanje

Simona Kustec / Marjan Dikaučič

Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP so danes vložile interpelaciji zoper pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča in ministrico za izobraževanje Simono Kustec. V interpelacijah Dikaučiču med drugim očitajo nezakonit javni poziv za imenovanje delegiranih tožilcev, Kustec pa zanemarjenje priprav na šolsko leto v času epidemije covida-19.

V opoziciji so interpelacije zoper več ministrov vlade Janeza Janše napovedali že sredi minulega meseca. Predsednik LMŠ Marjan Šarec je v današnji izjavi medijem po sestanku predsednikov in vodij poslanskih skupin opozicijskih strank LMŠ, SD, Levica in SAB pojasnil, da bodo vložili interpelacijo ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča in ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec. Ob tem je vodja poslanske skupine SD Matjaž Han ocenil, da "če bi bili normalna država, noben od dvojice ne bi bil več minister".

V interpelaciji Dikaučiču očitajo, da je odgovoren za objavo nezakonitega javnega poziva državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev ter dopuščanje "nedopustnega odlašanja vlade ter njenih selektivnih pristopov in političnih motivov pri imenovanju državnih tožilcev".

Dikaučič po Šarčevih navedbah "zaradi odprtih postopkov sploh ne bi smel postati minister za pravosodje". V interpelaciji Dikaučiču očitajo tudi, da ne brani pravnega reda, s tem, ko "je vlada selektivno določila, kateri tožilec bo imenovan znotraj slovenskega sistema in kateri ne," je povedal Šarec.

Tretji očitek je povezan s predlogom novele zakona o nalezljivih boleznih, pri čemer mu očitajo sodelovanje pri sprejemanju zakonskih predlogov, s katerimi vlada posega v človekove pravice in temeljne svoboščine. Vlada in tudi minister Dikaučič po oceni predlagateljev interpelacije niso hoteli razumeti napotka ustavnega sodišča ob ugotovitvi neustavnosti dela 39. člena zakona o nalezljivih boleznih.

"Nasprotno, namesto da bi odločbo dosledno uresničila, je vlada ob asistenci ministra Dikaučiča v zakon prelila lastne protiustavne in (povečini) razveljavljene odloke, s katerimi je med epidemijo krnila človekove pravice in temeljne svoboščine. Tako je ob statiranju pravosodnega ministra pokazala, da pravnega reda ne spoštuje, in dokazala, da se otepa demokratičnih mehanizmov nadzora nad svojim delom," so zapisali vlagatelji interpelacije.

"Gre za človeka, ki je nesposoben, zdaj se je izkazalo to, o čemer smo govorili že na začetku."



Marko Bandelli,

SAB

Med očitki pa je še škodljiva okrnitev delovanja edinega notariata v Spodnji Savinjski dolini, ki da ga je pred tem Dikaučič hotel prevzeti sam. Po oceni predlagateljev interpelacije je za več kot leto dni trajajoč postopek izbire notarja v Žalcu zaradi zavlačevanja osebno odgovoren sedanji minister. Prav tako pa je minister Dikaučič odgovoren za zaprtje žalske notarske pisarne oziroma za njeno diskontinuirano delovanje.

Sum Dikaučičeve davčne zatajitve in ponarejanja poslovnih listin, o katerem je v ponedeljek poročal portal 24ur.com, v interpelacijo ne bo vključen. "Formalno-pravno mu lahko znotraj interpelacije očitamo samo tista dejanja, ki jih je zagrešil kot minister," je pojasnil Šarec. Kot je dodal, gre pri sumih sicer za nova dejstva, ki potrjujejo pravilnost odločitve opozicije, da spiše interpelacijo zoper ministra.

Poslanec SAB Marko Bandelli je povedal, da bi moral minister Dikaučič na zaslišanju v državnem zboru predstaviti vse okoliščine, torej tudi, da je osumljen davčne utaje. "Gre za človeka, ki je nesposoben, zdaj se je izkazalo to, o čemer smo govorili že na začetku," je dejal Bandelli.

Kustec pa med drugim očitajo nesposobnost in kaos pred začetkom letošnjega šolskega leta. V šolah namreč do zadnjega tedna pred začetkom pouka niso imeli jasnih navodil, kako bo šolsko leto potekalo v luči epidemije covida-19. Po besedah vodje poslanske skupine Levice Mateja Tašnerja Vatovca je Simona Kustec opustila vsakršno odgovornost svojega ministrovanja in dokazala, da ji ni mar za šolsko področje, ki naj bi ga pokrivala.

"S to interpelacijo ji bomo še enkrat dokazali, da njeno delo ni nezadostno, ampak da ga ni in da je absolutno neprimerna za položaj ministrice za izobraževanje."



Matej T. Vatovec,

Levica

Interpelacijo so vložili tudi zaradi podcenjujočega, izključujočega in ignorantskega odnosa do strokovne in zainteresirane javnosti, šolskih sindikatov in civilne družbe ter nesposobnosti usklajevanja epidemioloških ukrepov v sistemu vzgoje in izobraževanja.

Očitajo ji tudi ponižujoč in nestrokoven odnos do znanstvenoraziskovalne dejavnosti, zapostavljanje družbenih interesov na področju visokega šolstva in uničevanje internacionalizacije. Na seznamu očitkov so še zanemarjanje športa, športnikov in športnih organizacij, neobčutljivost za duševno in telesno zdravje otrok in mladine ter ukinitev Šole za ravnatelje. "S to interpelacijo ji bomo še enkrat dokazali, da njeno delo ni nezadostno, ampak da ga ni in da je absolutno neprimerna za položaj ministrice za izobraževanje," je sklenil Tašner Vatovec.

Dikaučič je avgusta očitke na njegov račun, ki jih je zaslediti v medijih, v celoti zavrnil. Na ministrstvu za izobraževanje pa so avgusta v odzivu na takratno napoved interpelacije Simone Kustec poudarili, da priprave na začetek novega šolskega leta potekajo aktivno in da bistvenih novosti pri pedagoškem delu ne bo, bo pa novost pogoj PCT.

Pod interpelaciji Dikaučiča in Simone Kustec je podpise prispevalo 43 poslancev iz poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB, pa tudi vsi štirje nepovezani poslanci (NeP).