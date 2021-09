Pandemija je imela leta 2020 uničujoč učinek na boj proti aidsu, malariji in tuberkulozi

Poročilo Globalnega sklada za boj proti aidsu, malariji in tuberkulozi

© pixabay.com

Pandemija covida-19 je imela leta 2020 uničujoč učinek na boj proti aidsu, malariji in tuberkulozi, ugotavlja danes objavljeno poročilo Globalnega sklada za boj proti tem trem boleznim. Prvič v zgodovini leta 2002 ustanovljenega sklada naj bi pri doseganju ključnih rezultatov nazadovali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot so opozorili pri organizaciji, so močno upadle raven testiranja na okužbo z virusom HIV ter preventivne dejavnosti. V primerjavi z letom 2019 je število ljudi, vključenih v preventivne programe in zdravljenje, padlo za 11 odstotkov, testiranje pa za 22 odstotkov.

Je pa kljub pandemiji covida-19 število tistih, ki so lani prejeli antiretrovirusno terapijo, naraslo za 8,8 odstotka na 21,9 milijona.

Učinek pandemije na boj proti tuberkulozi po svetu je bil glede na ugotovitve poročila podobno "katastrofalen". Število ljudi, ki so se zdravili za na zdravila odporno tuberkulozo v državah, kjer investira Globalni sklad, je padlo za 19 odstotkov, tistih, ki se zdravijo za na zdravila izjemno odporno obliko te bolezni, pa celo za 37 odstotkov.

Glede na izračune sklada se je lani za tuberkulozo zdravilo 4,7 milijona ljudi, kar je milijon manj kot leta 2019.

Globalni sklad za boj proti aidsu, malariji in tuberkulozi, ki združuje vlade, agencije, dvostranske partnerje, civilnodružbene skupine, zaradi bolezni prizadete ljudi in zasebni sektor, ob tem ugotavlja, da je njegov "hiter in odločen odziv na covid-19 preprečil še slabši rezultat".

Prizadevanja v boju proti malariji naj bi bila medtem prizadeta manj kot boj proti drugima dvema boleznima. "Zahvaljujoč prilagoditvenim ukrepom in delavnosti ter inovativnosti skupnosti zdravstvenih delavcev so preventivne dejavnosti v primerjavi z letom 2019 ostale stabilne ali so se celo okrepile," ugotavlja poročilo.

Število razdeljenih mrež proti komarjem se je denimo povečalo za 17 odstotkov na 188 milijonov.

Leta 2020 je sklad v boju proti trem boleznim razdelil 4,2 milijarde dolarjev in odobril dodatnih 980 milijonov dolarjev sredstev za odziv na covid-19.

Sklad je glede na lastne navedbe od ustanovitve leta 2002 rešil 44 milijonov življenj, število smrti, ki jih povzročajo aids, tuberkuloza in malarija pa naj bi v državah, kjer deluje, padlo za 46 odstotkov, še povzema AFP.

mGSRvMZMKXE