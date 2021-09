Kdo se je znesel na spomenikom NOB?

V Ljubljani neznani storilec poškodoval spomenik 24 talcev

Spomenik NOB na Ulici talcev v Ljubljani (pred uničenjem)

© Google Street View

Policija je danes prejela obvestilo, da je ponoči na ljubljanskih Poljanah neznani storilec poškodoval spomenik 24 talcev. Po do sedaj zbranih obvestilih je na spomeniku poškodoval spominsko ploščo in vazo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Partizanski spomenik NOB stoji na Ulici talcev 2 in velja za prvi javni povojni spomenik v Ljubljani. Bronasti kip talca na podstavku, delo kiparja Karla Putriha, je na ostal nepoškodovan.

Policisti o dogodku še zbirajo obvestila, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so zaključili.