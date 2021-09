Zagorel zabojnik za opravljanje hitrih testov, na kraju našli proticepilske letake

V Kamniku je ponoči zagorel manjši leseni objekt, ki se je razširil na zabojnik, kombi in osebni vozili

Prizorišče požara v Kamniku

© Matej Slapar / Facebook

V Kamniku je ponoči zagorel manjši leseni objekt, ki se je razširil na zabojnik, kombi in osebni vozili, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Zagorel je kontejner za opravljanje hitrih testov na novi koronavirus, so za STA potrdili pri Prostovoljnem gasilskem društvu Kamnik.

Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila ter zavarovali kraj. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode, so dodali na policiji.

"Ljudstvo vam bo sodilo za vaše zločine, zelo kmalu."



Napis na letakih, ki so jih našli na kraju požara

Na kraju požara so gasilci našli tudi liste z napisi, ki pozivajo k svobodi ljudstva in ustavitvi "PCT terorja". "Ljudstvo vam bo sodilo za vaše zločine, zelo kmalu," je še zapisano na listih.

Vzrok požara še ni znan, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanje okoliščin dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

"Apeliram na vse, ki zanikate virus (ki je prisoten in smrtonosen po celem svetu), da ste strpni, kajti nasilje nikoli ne prinese nič dobrega."



Matej Slapar,

župan Kamnika

Na dogodek se je odzval tudi kamniški župan Matej Slapar, ki je zapisal, da gre za "nasilno in nedopustno dejanje poškodovanja tuje lastnine". Kot je dodal, verjame, da bo primer raziskan, osumljenec oziroma osumljenci pa sankcionirani. "Apeliram na vse, ki zanikate virus (ki je prisoten in smrtonosen po celem svetu), da ste strpni, kajti nasilje nikoli ne prinese nič dobrega," je poudaril Slapar in dodal, da bodo testiranja tudi v prihodnje zagotovili po ustaljenem urniku.