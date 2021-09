Novi urednik STA prejel 98,5-odstotno podporo uredništva

Aljoša Rehar bo položaj prevzel decembra

Direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojan Veselinovič je danes izdal sklep o imenovanju Aljoše Reharja za novega odgovornega urednika STA

© Borut Krajnc

Direktor STA Bojan Veselinovič je danes izdal sklep o imenovanju Aljoše Reharja za novega odgovornega urednika STA. Rehar, ki je na izrekanju članov uredništva dobil 98,5-odstotno podporo, bo mandat prevzel po izteku mandata aktualni urednici Barbari Štrukelj, ki se na razpis tokrat ni prijavila.

Glasovanja o Reharju se je udeležilo 80,7 odstotka članov uredništva, od tega ga je podprlo 98,5 odstotka članov, proti je bil en član oz. 1,5 odstotka. Neveljavnih glasov ni bilo.

Kot je Rehar zapisal po glasovanju, bodo tudi v njegovem mandatu, ki se začne decembra, pred uredništvom "zahtevni izzivi, kratkoročno in srednjeročno, ampak cilj je jasen: da obSTAnemo ter s svojim predanim in kakovostnim novinarskim delom tudi v prihodnje v največji možni meri izpolnjujemo pomembno poslanstvo nacionalne tiskovne agencije". Ob tem stavi tudi na ekipni duh.

Barbari Štrukelj, ki je vodila uredništvo v minulih 12 letih, se je zahvalil "za njeno odlično vodenje uredništva, pod njenim okriljem je uredništvo STA naredilo velik skok naprej".

Štrukelj, ki je zadnji štiriletni mandat prevzela 5. decembra 2017, se na tokratni razpis ni prijavila. Ob čestitki Reharju je zapisala, da je delo odgovornega urednika STA zahtevno in terja veliko energije, a ima "polno zaupanje v to, da bo Aljoša z dobrimi idejami, znanjem in vztrajnostjo izpeljal zadane cilje".

"Po mojih treh mandatih in 12 letih za krmilom je čas za spremembe. In tako je tudi prav, STA je v teh letih močno napredovala in tak trend mora obdržati tudi naprej," je zapisala in vse člane uredništva pozvala, naj gredo "s polno močjo naprej".

Aljoša Rehar je univerzitetni diplomirani sociolog kulture in novinar in je s STA začel sodelovati leta 2000. Bil je novinar in urednik, zadnjih sedem let pa je vodja multidiciplinarne skupine za digitalno strategijo.

"Prav delovanje te skupine je temelj za sodelovanje STA v evropskih in nacionalnih raziskovalno-inovacijskih ter tudi ozaveščevalnih projektih. Med njegovimi največjimi dosežki velja izpostaviti zasnovo in zagon tržno uspešnih produktov STAnapoved, STAvživo in NewsMapper. Skupina pod njegovim vodstvom skrbi tudi za aktivnosti na spletnih družbenih omrežjih in na spletu nasploh ter za upravljanje portalov STA in za pokrivanje področja slovenske znanosti," so ob tem zapisali v vodstvu STA. Kot vodja projekta NewsMapper, ki ga je Evropska komisija uvrstila na seznam odličnih evropskih inovacij, je lani postal tudi ime leta na Valu 202.

Dva mandata je bil član nadzornega sveta družbe iz vrst zaposlenih, STA pa zastopa tudi v domačih in mednarodnih organizacijah.