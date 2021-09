Severna Koreja na paradi namesto raket predstavila traktorje

Predstavile so se tudi enote iz ministrstva za železnice, državne letalske družbe Air Koryo in tovarne gnojila Hungnam

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un

© Victoria Borodinova / PIxabay

Severna Koreja je v sredo zvečer ob obletnici neodvisnosti države priredila vojaško parado, na kateri pa tokrat ni predstavila raket, ampak traktorje in kmetijsko mehanizacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je bila sicer že tretja vojaška parada v tej državi v manj kot letu dni.

Na paradah severnokorejski voditelj Kim Jong-un rad razkazuje vojaško moč države, zlasti rakete, ki naj bi bile sposobne nositi jedrske konice. Zadnjo vojaško parado je pripravil januarja, le nekaj dni pred inavguracijo ameriškega predsednika Joeja Bidna. Tedaj so predstavili rakete, ki naj bi jih bilo možno izstreliti iz podmornic, in so jih v Severni Koreji predstavili kot "najmočnejše orožje na svetu".

A parada v minuli noči je bila manj grozeča. Predstavile so se "paravojaške sile in enote za zagotavljanje javne varnosti". Predstavile so se tudi enote iz ministrstva za železnice, državne letalske družbe Air Koryo in tovarne gnojila Hungnam, je poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA.

Namesto velikih raket, ki so jih običajno predstavili na vrhuncu parade, je bila letos zadnja enota v paradi iz gasilske brigade.

Na posnetkih je bilo videti študente s puškami, ljudi v oranžnih zaščitnih oblekah in maskah, nihče pa ni nosil zaščitnih mask zaradi pandemije covida-19, navaja AFP.

Največje orožje, ki so ga predstavili, so bili manjši topovi, ki so jih vlekli traktorji s "kooperativnimi kmetijskimi delavci, pripravljeni na boj z agresorji in njihovimi vazali z uničujočo ognjeno močjo v primeru nuje".

Namesto velikih raket, ki so jih običajno predstavili na vrhuncu parade, pa je bila letos zadnja enota v paradi iz gasilske brigade, še poroča AFP.

Parado je vseskozi nadzoroval tudi Kim, ki je nato tik pred ognjemetom opolnoči svojim podanikom zaželel iskrene čestitke ob prazniku.

