Ustrelili kandidata za župana

Poleg kandidata za župana kosovskega mesta Peć Astrita Ademaja je bil ubit tudi nekdanji županski kandidat Blerand Kadrijaj

V kosovskem mestu Peć so v sredo zvečer ustrelili kandidatka Demokratske stranke Kosova (DPK) za župana mesta Astrita Ademaja. Poleg njega je bil ubit še nekdanji županski kandidat stranke v mestu Dečani Blerand Kadrijaj. Vzrok streljanja še ni znan, poročajo srbski mediji.

Streljanje se je zgodilo v bližini ekonomske šole v mestu Peć. Po poročanju kosovskih medijev so aretirali osebo, za katero se domneva, da je Ademajev brat, ki naj bi bil v streljanju poškodovan.

Xhelal Svecla,

kosovski notranji minister

Iz stranke DPK so sporočili, da so zaradi dogodka pretreseni in izrazili sožalje družinama ubitih. Podobno je na Facebooku objavil tudi kosovski notranji minister Xhelal Svecla, ki je ob tem zagotovil, da sta bistvena varnost in dobro počutje državljanov ter da bo policija z vsemi svojimi močmi razrešila primer.

"Takšni primeri oboroženega nasilja se morajo končati. V celoti se zavezujem, da bo imela kosovska policija vsa potrebna sredstva za razjasnitev primera in zagotavljanje varnosti za državljane," je še zapisal kosovski minister. Potrdil je aretacijo ranjene osebe, vendar ob tem ni razkril njene identitete.

"Vsi smo pretreseni zaradi tega tragičnega dogodka."



Albin Kurti,

kosovski premier

Odzval se je tudi kosovski premier Albin Kurti in med drugim pozval policijo, naj čimprej razišče primer. "Vsi smo pretreseni zaradi tega tragičnega dogodka," je po navedbah kosovskih medijev izjavil Kurti.

Na Kosovu bodo oktobra lokalne volitve.

