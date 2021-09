Janez ni fašist!

Fotografija neznanega avtorja je bila nalepljena na stenčasu, ki je pripovedoval o mladinskem pohodu II. SNOUB* Ljube Šercerja na Turjak nekje med letoma 1970 in 1975 …

© arhiv Mladine

Ni res, da je Janez fašist. Janez je bil od rane mladosti antifašist. Kot član pohodne brigade Ljube Šercerja je v čast partizanske zmage nad domačimi fašisti (leta 1943) marširal na Turjak. Slava mu!

* Slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada (SNOUB), poimenovana po Ljubu Šercerju, je v letih svojega obstoja od leta 1942 do 1945 ubila 2806 sovražnikovih vojakov, jih ranila najmanj dvakrat toliko in jih zajela 1491. Uničila je 57,5 kilometra železniške proge, šest predorov, 36 mostov (železniških in cestnih), 19 lokomotiv, 85 vagonov, sedem železniških postaj, tri tanke ter nekaj deset kamionov. Zaplenila je pet tankov, sedem oklepnih avtomobilov, 35 tovornjakov, tri topove, 25 minometov, 39 težkih mitraljezov in 59 puškomitraljezov, 233 brzostrelk, 885 pušk in 182 pištol.

** Vir: Wikipedija. Je pa vojni plen primerljiv z vojnim plenom Janezovih jurišnikov v vojaškem skladišču v Borovnici leta 1991

