Kako župnik poziva farane, naj vendarle podprejo cerkev

Šentviški zvonovi

»Dejstvo je, da so župnije v času corone najbolj nastradale. Skoraj vse ustanove so dobile vsaj neka nadomestila, župnije pa nič. Od oktobra do velike noči ni bilo dohodka niti za elektriko, zato nismo mogli nič prihraniti za zvonove.« Tako v župnijskem oznanilu faranom trka na vest župnik iz Župnijskega urada sv. Vida iz Vidma pri Ptuju, ki je naročil izdelavo dveh zvonov. Pri tem zamolči, da je vsak verski uslužbenec RKC od oktobra lani do vključno junija letos na mesec brezpogojno prejemal 700 evrov temeljnega dohodka, za kar je bilo porabljenih približno pet milijonov evrov javnega denarja.