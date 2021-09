Neonacisti gojijo več politične kulture kot vlada

Urban Purgar nepričakovano odstopil s funkcije predsednika Društva za promocijo tradicionalnih vrednot

Znameniti Urban Purgar, o njem se že skoraj krivično pogovarjamo kot o ikoni neonacističnih rumenih jopičev pri nas, saj vendar ni edini, dlje pa se ne potrudimo raziskati, je nepričakovano odstopil s funkcije predsednika Društva za promocijo tradicionalnih vrednot.

Javno je objavil svojo odstopno izjavo in naznanil sprejeto odločitev po tistem, ko se »članstvo društva ni strinjalo z nekaterimi izjavami, ki sem jih objavil na družbenem omrežju in ki so jih določeni mediji vzeli iz konteksta ter uporabili proti meni in društvu«. Hkrati je za te dni sklical občni zbor svojega društva, ki stoji za portalom NTA, fašističnim medijem kot nesojeno alternativo Slovenski tiskovni agenciji, kjer bodo izbrali novega predsednika.

Purgarjeva gesta je nenavadna in daje slutiti, da mu medijska pozornost niti malo ne godi. In vendar velja njegovo gesto pohvaliti. Kako je možno, da združenje skrajno desno usmerjenih ljubiteljev svastike, ki koketirajo s Hitlerjem in občasno zanikajo holokavst, promovirajo rasizem in supremacizem, zmore toliko pokončnega razmisleka o družbenih posledicah ravnanj svojega predsednika? Je v strogo hierarhično in avtoritativnih »subkulturah«, kot temu zgrešeno ljubkovalno pravi generalni direktor policije, sploh možno videti, da njihovi predsedniki sprejemajo na ta način utemeljena odgovorna dejanja?

Purgarjeva javno objavljena odstopna izjava

Pomislimo vendar, kar lahko opažamo nenehno, da v Janševi vladi takšne odgovornosti ne zmorejo: ministrom z neverjetno prtljago grehov in nesposobnosti, tudi s sumi korupcije in klientelizma, niti na pamet ne pride, da bi sledili tovrstnemu zgledu in etičnemu kodeksu – trenutno se najbolj spreneveda minister za pravosodje ob siceršnji asistenci medijev. Ali pa se zgodi, da je volja nepreklicno odstopljenega ministra v kali zatrta – ker pač predsednik vlade odstopa ne sprejme.

Mar živimo v državi, v kateri celo rumenojopični neonacisti zmorejo več politične kulture odstopanja kot Janševa vlada? Bi jim lahko v vladajoči stranki sledili, če so jim, ljubiteljem svastike, že doslej, vse od povzdigovanja lažnega domoljubja do ksenofobije v odnosu do priseljencev in pregona »kulturnega marksizma«, za nameček pa jih razglasili za nič manj kot bisere?

Slovenija je politično res patološka do konca: ta oblast ima manj kulture od ljubiteljev Hitlerja.

*Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**