VIDEO: Tonin prepričan, da brez njegove NSi ne bo stabilne vlade

Predsednik NSi in obrambni minister Matej Tonin je dejal, da so ključni dosežki Janševe vlade dosežki ministrov iz vrst stranke NSi

Predsednik NSi in minister za obrambo Matej Tonin je na taboru stranke dejal, da so "ključni dosežki te vlade prav ključni dosežki ministrov NSi". Stabilne vlade pa po njegovem mnenju "ne bo možno zgraditi brez sodelovanja preko sredine" in tudi "ne brez NSi".

"NSi v to vlado ni stopila iz ljubezni, ampak zaradi odgovornosti in zavezanosti, da uresničimo naš program. V politiki ni prijateljev, zato se lahko zanesemo le sami nase," je v nagovoru zbranim na poletnem taboru stranke v Žužemberku dejal Tonin, ki je tudi podpredsednik vlade.

"NSi v to vlado ni stopila iz ljubezni, ampak zaradi odgovornosti in zavezanosti, da uresničimo naš program. V politiki ni prijateljev, zato se lahko zanesemo le sami nase."



Matej Tonin,

predsednik NSi

Po njegovih besedah je njihova naloga "krepiti dialog in normalnost". "Glasna manjšina na levi ali na desni ne more imeti za talca celotne države in s tem zastrupljati ozračja. Če se večina zbudi in glasno odreagira, potem je vse mogoče. In na nas je, da to tiho večino zbudimo in jo spodbudimo, da pride na volitve in jasno pove svoje ambicije in želje," je v pogledu na prihodnje parlamentarne volitve dejal Tonin.

Po njegovih besedah jim javnomnenjske ankete kažejo "stabilno podporo" in da bi na volitvah dobili "med sedem in devet poslancev". Zdaj ima stranka NSi v DZ sedem poslancev.

Stabilne vlade po njegovih besedah ne bo možno zgraditi brez sodelovanja preko sredine. "Prav tako zanesljivo vemo, da v prihodnost usmerjene vlade, ki bo znala Slovenijo peljati na pot razvoja, ne bo brez Nove Slovenije. Vlada, ki bi jo vodila Nova Slovenija, se bo osredotočila na vizijo in ne na ideologijo. Nikogar ne bomo spraševali, v kaj veruje, ampak ali verjame v svobodno, pravično in varno Slovenijo," je dejal Tonin.

"Prav tako zanesljivo vemo, da v prihodnost usmerjene vlade, ki bo znala Slovenijo peljati na pot razvoja, ne bo brez Nove Slovenije. Vlada, ki bi jo vodila Nova Slovenija, se bo osredotočila na vizijo in ne na ideologijo. Nikogar ne bomo spraševali, v kaj veruje, ampak ali verjame v svobodno, pravično in varno Slovenijo."



Matej Tonin

Kot je dodal, bo njihov cilj Slovenijo pripeljati med "pet najbolj razvitih držav EU in da k temu vabijo vse politične stranke". "Ni pravo vprašanje, s kom bo sodelovala NSi. Pravo vprašanje je, kdo bo NSi pomagal graditi normalno in v prihodnost razvito in usmerjeno Slovenijo," je dejal.

Sicer pa je glede slovenskega političnega prostora dejal, da je ta predvidljiv. "Vlade pod vodstvom SDS so se izkazale, da so v stalnem konfliktu z mainstream mediji in levimi nevladnimi organizacijami. Vlade pod vodstvom novih obrazov so se vedno doslej izkazale kot strašansko neučinkovite. In vlade pod vodstvom antijanša konfederacije so bile vedno prepirljive in absolutno neučinkovite," je komentiral Tonin. "Če voliš iste ljudi, težko pričakuješ drugačne rezultate," je dodal.

V nagovoru zbranim na taboru se je dotaknil tudi epidemije covida-19 in dejal, da so bili vsi dosedanji ukrepi sprejeti "zaradi solidarnosti, da se zdravnikom ne bo potrebno odločati, komu pomagati in komu ne". Dodal je, da sam verjame v znanost in nima nobenega razloga, da bi bolj verjel zapisom na družbenem omrežju Facebooku kot pa mnenju osebnega zdravnika.

Po Toninovih besedah "nihče nikjer ne more zagotoviti stoodstotne varnosti, tudi pri cepivu ne". Člane NSi je pozval, naj bodo "zgled, vizija in pot k normalnosti" in naj se cepijo proti covidu-19, da zaščitijo sebe in svoje najdražje.

HZ5cvYTSl-g