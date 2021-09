»Ne podpiramo ukrepov, ki ranljive skupine pahnejo v še večjo stisko«

Mreža nevladnih organizacij vlado poziva k dodatnim izjemam pri pogoju PCT

Na vladno zaostrovanje ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa so se odzvali v Centru nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS). Zapisali so, da podpirajo ukrepe, a ne takšnih, ki ranljive skupine pahnejo v še večjo stisko. Janševo vlado so pozvali k razširitvi izjem glede izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT).

Krovna mreža slovenskih nevladnih organizacij, ki združuje več kot 1400 različnih zvez in posameznih društev, zavodov in ustanov, je danes v objavi na Twitterju vlado med drugim spomnila na 212.000 Slovencev, ki nujnih življenjskih potrebščin ne kupujejo v živilskih trgovinah, ampak jih prejmejo v humanitarnih skladiščih.

Kot so opozorili, z novim odlokom, ki bo veljal od srede, ti v skladišča nimajo več vstopa brez izpolnjevanja enega od pogojev PCT. Zato se v CNVOS sprašujejo, kako bodo prišli do osnovnih živil.

Prav tako se sprašujejo, kako bodo do strehe nad glavo v mrzlih nočeh prišli brezdomci in kam se bodo lahko sredi noči zatekle pretepene ženske, če bodo v kriznem centru dejali: "Prosimo, pridite zjutraj, ko boste testirani". Sprašujejo se tudi, ali bodo odvisniki plačali 12 evrov za hitre teste, da bodo prišli do sterilne igle.

Kako bodo do strehe nad glavo v mrzlih nočeh prišli brezdomci in kam se bodo lahko sredi noči zatekle pretepene ženske, če bodo v kriznem centru dejali: "Prosimo, pridite zjutraj, ko boste testirani".

Zapisali so še, da ni pošteno, da so humanitarni delavci prisiljeni izbirati med pomočjo ranljivim in spoštovanjem zakona. Zato CNVOS vlado poziva, naj razširi izjeme in prepreči takšne dileme. "Naj nam virus ne vzame človečnosti," so zapisali.

Vlada je namreč na sobotni dopisni seji sklenila zaostriti ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Tako bo s 15. septembrom pogoj PCT z redkimi izjemami obvezen za vse zaposlene in uporabnike storitev, zaščitne maske pa bodo morali nositi vsi v zaprtih javnih prostorih in tudi na prostem, če ni mogoče zagotoviti ustrezne razdalje.

"Naj nam virus ne vzame človečnosti."



CNVOS

Pogoj PCT morajo med drugim izpolnjevati uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur.

Navaja pa odlok nekaj izjem. Pogoja PCT med drugim ni treba izpolnjevati v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.

Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami veljajo prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, ter specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki. V obeh primerih se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra.