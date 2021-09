Slovenka imenovana na pomemben položaj pri Združenih narodih

Gre za drugi najvišji položaj slovenskega predstavnika pri ZN, potem ko je Danilo Türk od leta 2000 do 2005 zasedal položaj pomočnika Generalnega sekretarja za politične zadeve

Darja Bavdaž Kuret

Predsednik 76. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov Abdula Šahid je na položaj svoje posebne svetovalke imenoval nekdanjo veleposlanico Slovenije pri ZN Darjo Bavdaž Kuret. Gre za drugi najvišji položaj slovenskega predstavnika pri ZN, potem ko je Danilo Türk od leta 2000 do 2005 zasedal položaj pomočnika Generalnega sekretarja za politične zadeve.

"Prepričan sem, da bodo njene izkušnje in strokovnost zelo koristile uresničevanju predsedovanja upanja," je leto svojega mandata na čelu svetovne skupščine držav označil 59-letni Šahid. Na položaj predsednika Generalne skupščine ZN je bil za leto dni izvoljen 7. junija.

Nekdanji zunanji minister in predsednik skupščine Maldivov Šahid je dobil 148 glasov podpore in 48 glasov proti. Šahid bo vodil Generalno skupščino v času njenega 76. zasedanja, ki se uradno začenja v torek. Do takrat Generalno skupščino ZN vodi Volkan Bozkir iz Turčije.

Od 21. do 27. septembra bo potekala splošna razprava voditeljev držav 193 članic ZN, med katerimi bo tudi predsednik Slovenije Borut Pahor, ki bo imel svoj govor predvidoma v četrtek, 24. septembra.

Darja Bavdaž Kuret je vodila slovensko misijo pri ZN od avgusta 2017 do junija letos, ko jo je nasledil Boštjan Malovrh. Doslej je zasedala številne veleposlaniške položaje, med drugim v Izraelu, Indiji, na Madžarskem in Švedskem. Bila je tudi državna sekretarka na zunanjem ministrstvu.

Zaradi pandemije koronavirusa je lani septembra zasedanje Generalne skupščine ZN s splošno razpravo potekalo na daljavo.

Vsekakor najbolj odmevna v času njenega mandata je bila razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel, kar je Generalna skupščina ZN potrdila 20. decembra 2017. Pobuda je dobila podporo 115 držav članic ZN, med njimi vseh članic EU in vseh svetovnih sil.

