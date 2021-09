Meh: »Strošek testiranja zaposlenih ne bi smel biti breme delodajalcev«

Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh ne pristaja na to, da gre testiranje v breme delodajalcev, ampak meni, da bi moralo iti v breme posameznika

"Vlada je gotovo premislila, kako se bo izvajal novi odlok o izpolnjevanju pogoja PCT, sprejet v soboto," je za STA dejal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh. Poudarja pa, da strošek testiranja zaposlenih ne bi smel biti breme delodajalcev.

Vlada je v soboto sprejela odlok, po katerem morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost. Sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost. Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vsi uporabniki storitev ter udeleženci izvajanja dejavnosti, ki pa stroške testiranja krijejo sami.

Porajajo se vprašanja in skrbi, kako se bo to v praksi izvajalo. "Vlada je gotovo premislila, kako se bo to izvajalo. Delodajalci pa vsekakor ne pristajamo na to, da gre testiranje v breme delodajalcev, ampak mislimo, da bi moralo iti v breme posameznika. Vsak ima namreč možnost, da se cepi, v kolikor pa ima okoli tega pomisleke, pa mislimo, da je prav, da si sam plača testiranja," je prepričan Meh.

V dobro gospodarstva si sicer želi čimprejšnje zajezitve pandemije novega koronavirusa. "Moramo biti toliko pošteni do sebe in vseh drugih, da bomo enkrat za vselej zajezili ta covid. Če ne bomo tega izpeljali letos ali drugo leto, bomo pa res uničili vse, ne samo gospodarstvo, ampak tudi drugo populacijo ljudi," je prepričan predsednik OZS.

S 15. septembrom bo pogoj PCT z redkimi izjemami obvezen za vse zaposlene in uporabnike storitev. Po oceni Meha je smiselno, da enaki pogoji veljajo vse dejavnosti, saj covid ni prisoten zgolj v storitvenih dejavnostih.

"Mi smo vseskozi opozarjali vlado, da ti ukrepi ne morejo veljati samo za določene dejavnosti, kot so storitvene dejavnosti, kjer delajo gostinci, kozmetičarji, frizerji. Če ti ukrepi veljajo, je smiselno, da se razširijo na vse dejavnosti. Covid ni prisoten samo v teh dejavnostih, ampak tudi v proizvodnih dejavnostih," je še dodal Meh.