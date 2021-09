V bogatih državah do konca leta 1,2 milijarde odvečnih odmerkov cepiv

Analiza zalog cepiv proti covidu-19 v zahodnih državah

V zahodnih državah je samo v tem tednu na voljo 500 milijonov odmerkov cepiv proti covidu-19, ki jih te države ne potrebujejo in bi jih lahko donirale revnejšim državam, a jih večino, kar 360 milijonov, ne nameravajo. Do konca leta bo na voljo že 1,2 milijarde odmerkov, od tega jih države 1,06 milijarde zaenkrat ne nameravajo donirati.

To je pokazala analiza zalog cepiv proti covidu-19 v zahodnih državah, ki jo je opravila londonska znanstveno analitična družba Airfinity in je objavljena na spletni strani podjetja.

Analiza je zajela ZDA, Veliko Britanijo, države članice EU, Kanado in Japonsko. Izvedli so jo ob predpostavki, da bodo te države nemoteno nadaljevale s svojimi programi cepljenja za vse starejše od 12 let ter tudi s cepljenjem celotnega prebivalstva s tretjim, poživitvenim odmerkom.

Poleg že razpoložljivih cepiv, ki na bogatem zahodu občutno presegajo potrebe oziroma povpraševanje, se vztrajno krepi proizvodnja in posledično dobava novih cepiv. Minuli mesec je bilo tako na svetu proizvedenih skupno že šest milijard odmerkov cepiv.

Trenutno različni proizvajalci izdelajo 1,5 milijarde odmerkov mesečno, tempo pa se bo po pričakovanjih še stopnjeval. Za cepljenje celotne svetovne odrasle populacije je potrebnih 11,3 milijarde odmerkov in pri Airfinity napovedujejo, da bo ta količina dosežena in presežena že do konca tega leta.

"Za velike zahodne države izziv ni več ponudba, temveč povpraševanje. Globalna dostavna veriga uspešno povečuje proizvodnjo in naša podrobna napoved kaže, da lahko bogate države zdaj z gotovostjo računajo na dobavo zadostne količine cepiv, kar bi moralo zmanjšati njihovo potrebo po kopičenju zalog."



Rasmus Bech Hansen,

izvršni direktor Airfinityja

Izvršni direktor Airfinityja Rasmus Bech Hansen je ob tem izpostavil, da je svet dosegel prelomnico, ko gre za dostopnost in proizvodnjo cepiv proti covidu-19.

Kot je še dodal, je to dobra osnova, da se začnejo na globalni ravni sprejemati kritične politične odločitve o razdelitvi cepiv in se naredi konec nepotrebnemu kopičenju in propadanju cepiv.

Po ocenah spletne publikacije Our World in Data (Naš svet v podatkih), ki jo pripravlja univerza v Oxfordu, je bilo do 2. septembra v revnejših državah z vsaj enim odmerkom cepljenih le 1,8 odstotka prebivalstva, v bogatih pa 64 odstotkov.

Ta neenaka distribucija cepiv ne le povečuje družbeni in gospodarski prepad med severom in jugom, ampak bi lahko imela tudi usodne posledice na potek pandemije, saj po ocenah strokovnjakov povečuje tveganje za razvoj novih mutacij virusa sars-cov-2.

