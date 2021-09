Talibanska vlada polna zvestih kadrov in brez žensk

Žensk so v Afganistanu vse bolj izključene iz javnega življenja

Visoka komisarka ZN za človekove pravice je bila danes kritična do nove vlade, ki so jo v Afganistanu sestavili talibani in vključuje le zveste kadre, poleg tega pa nobene ženske. Ob začetku 48. zasedanja Sveta ZN za človekove pravice je tudi menila, da bodo okoljske grožnje kmalu predstavljale največji izziv človekovim pravicam.

Kot je dejala, je zgrožena zaradi sestave talibanske vlade, v kateri je le nekaj članov, ki niso Paštuni, in nobene ženske. V predstavitvi razmer glede človekovih pravic v Afganistanu, je poudarila, da si večina Afganistancev želi konec desetletja trajajočih konfliktov in delitev.

"Hrepenijo po miru in stabilnosti v državi, kjer bi lahko njihovi otroci napredovali," je dejala. Večina si jih po njenem prepričanju tudi želi prispevati k sistemu, ki spodbuja sodelovanje žensk in mladih in združuje različne etnične in verske skupnosti.

Glede na podatke, ki jih je doslej prejel njen urad, se podatki s terena pogosto ne skladajo z napovedmi talibanov o zmernejši obliki vladavine.

Izpostavila je "kredibilne obtožbe" o ubojih nekdanjih pripadnikov afganistanskih varnostnih sil in arbitrarna pridržanja nekdanjih državnih uradnikov. Skrbijo jo tudi hišne preiskave, racije v uradih nekaterih civilnodružbenih skupin in "naraščajoče nasilje nad protestniki in novinarji".

Talibani v nasprotju z zagotovili tudi ne spoštujejo pravic žensk, ki so vse bolj izključene iz javnega življenja, je bila kritična po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Spregovorila je tudi o okoljski krizi in menila, da bodo s tem povezane grožnje kmalu postale največji izziv za človekove pravice. Nanje sicer po njenih besedah že sedaj vplivajo podnebne spremembe, onesnaženje in kršenje naravnega prostora. Med drugim so prizadete pravice do primerne hrane, vode, izobraževanja, nastanitve, zdravja, razvoja in "celo življenja samega".

Države je tudi pozvala k sprejemu okoljskih beguncev. "Ko morajo ljudje bežati, ker jim njihovo okolje ne omogoča več dostojnega življenja, prisilne vrnitve niso več le brezvestne, ampak tudi popolnoma nevzdržne," je po poročanju nemške tiskoven agencije dpa dejala v Ženevi.

XDIBmgeVTMI

Il7VPgxsUkk