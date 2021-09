Nekdanji predsednikov varnostnik zaradi nasilja nad protestniki stopil pred sodnika

Obtožen nasilja in nepooblaščenega vmešavanja v delo policije

Nekdanji varnostnik francoskega predsednika Emmanuela Macrona Alexandre Benalla je moral danes stopiti pred sodnika zaradi napada na dva protestnika maja leta 2018. Obtožen je nasilja in nepooblaščenega vmešavanja v delo policije.

Afera Benalla je izbruhnila, ko sta v javnost prišla posnetka, kako je Macronov varnostnik na protestih 1. maja 2018 obvladal in udaril protestnika, mlado žensko pa držal za vrat. Danes 30-letni Benalla je nosil policijsko čelado, čeprav ni bil policist in so mu nadrejeni odobrili zgolj spremljanje protestov.

Obtožen je nasilja in nepooblaščenega vmešavanja v delo policije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob prihodu na sodišče ni dajal izjav za medije. Je pa v preteklosti že večkrat zanikal obtožbe. Pojasnil je, da je ravnal refleksno, da bi policistom pomagal pri aretaciji protestnikov, ki so "zagrešili kaznivo dejanje".

Poleg Benallaja je na zatožni klopi še njegov prijatelj in nekdanji vodja varnosti Macronove stranke Naprej republika Vincent Crase, ki je glede na posnetke prav tako pretepal protestnike. Sodili pa bodo tudi dvema policistoma, ki sta nekdanjemu predsednikovemu varnostniku zagotovila posnetke nadzornih kamer, da bi lahko upravičil svoje ravnanje.

Benalla je za Macrona začel delati leta 2016, ob njegovi izvolitvi za predsednika maja 2017 pa je postal pomočnik vodje predsednikovega kabineta. Po objavi posnetkov s protestov ga je Macron odpustil.

Kasneje so na dan prišla nova razkritja. Med drugim so preiskovalci ugotovili, da je še naprej uporabljal diplomatske potne liste. Obtožen pa je tudi nezakonitega nošenja orožja.

Ta afera je bila prvi večji preizkus za Macrona na predsedniškem položaju, na katerega se je povzpel z obljubo, da bo obnovil zaupanje v javne institucije. Njegova vlada je preživela dve glasovanji o nezaupnici. Senatna preiskovalna komisija pa je ugotovila, da je vlada pri obravnavanju škandala z bivšim Macronovim telesnim stražarjem naredila velike napake.

