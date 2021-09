Minister Simoniti zapustil sejo o tem, da neonacizem ni v javnem interesu

Skupno sejo odbora za kulturo in komisije za peticije o statusu Društva za promocijo tradicionalnih vrednot prekinili

Minister za kulturo Vasko Simoniti je bil na današnji seji do sogovornikov precej žaljiv

Skupno nujno sejo komisije Državnega zbora (DZ) za peticije in odbora za kulturo, sklicano na zahtevo poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica, SAB in NeP, na kateri bi morali razpravljati tudi o statusu Društva za promocijo tradicionalnih vrednot, so po slabi uri prekinili. Razlog je bil odsotnost pristojnih ministrov, od katerih so poslanci želeli slišati odgovore. Skupna seja z naslovom Neonacizem ni v javnem interesu je bila po burni razpravi prekinjena, ker jo je zapustil tudi minister za kulturo Vasko Simoniti. Slednji po mnenju predlagateljev ni podal jasnih odgovorov, obenem pa je bil do sogovornikov tudi žaljiv.

Povod za sklic skupne seje je v imenu predlagateljev pojasnila poslanka SD Meira Hot. Poudarila je, da se v zadnjem času soočamo s skrb zbujajočim trendom porasta sovražnega govora, podpihovanja nestrpnosti, neposrednih groženj in zaničevanja ljudi, predvsem po družbenih omrežjih, ki postajajo vsestranska platforma tovrstnih dejanj. Zato so predlagali sklep, s katerim bi člani parlamentarnih delovnih teles ostro obsodili vsakršno sovražno delovanje, ki temelji na razpihovanju sovraštva in lažeh.

Ocenila je tudi, da je "povsem nesprejemljivo, da ima Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, ki razpihuje sovraštvo, žali ljudi in celo grozi z likvidacijami, status društva v javnem interesu," in spomnila, da njegov donedavni predsednik Urban Purgar javno izjavlja, da je bil Hitler heroj. "Kako je lahko poveličevanje enega največjih nacističnih voditeljev splošno koristno za našo družbo in javni interes?" se je vprašala in dodala, da je to v nasprotju s slovenskim pravnim redom.

Tako predlagatelji želijo, da ministrstvo za kulturo prekliče sklep, s katerim je društvu podelilo omenjeni status in da v imenu javnega interesa razkrije vlogo društva in vsebinsko obrazložitev te odločitve. Predlagali so tudi, da ministrstvo za kulturo pozove pristojne institucije, naj preverijo, če omenjeno društvo deluje v skladu z ustavo in zakonodajo.

Minister za kulturo Vasko Simoniti je ocenil, da je seja o neonacizmu dobrodošla in bi bilo dobro, "da se o sovražnem govoru in o totalitarnih zločinskih sistemih, kot so komunizem, fašizem in nacizem, enkrat spregovori v parlamentu". Prikimal je nekaterim stvarem, na katere so na ministrstvu že odgovorili. "So pa tudi stvari, ki ne držijo. Kot na primer, da je bilo to društvo financirano," je dejal in dodal, da so bile to laži predsednice "te nazadnjaške stranke združene liste ali kako se imenujete".

Če je v Sloveniji neonacizem prisoten, naj to po njegovih navedbah detektirajo pristojni organi, sicer pa je treba po njegovem "enako in čuječe pristopiti tudi k detektiranju drugih totalitarnih sistemov".

Predsednica komisije za peticije ministra večkrat opozorila, naj se vzdrži žalitev

Predsednica komisije za peticije Nataša Sukič (Levica) je ministra večkrat opozorila, naj se vzdrži žalitev, minister pa je sejo, ne da bi se opredelil do predlaganih sklepov, kmalu zapustil. Na sejo je bil sicer vabljen tudi minister za pravosodje Marjan Dikaučič, a se je tudi opravičil.

Sejo so zaradi neprisotnosti ministrov na predlog Meire Hot brez glasovanja prekinili.

Predstavniki opozicijskih poslanskih skupin SD, LMŠ, SAB in Levica so bili sicer v današnji izjavi za medije pred začetkom seje jasni, da bodo na seji zahtevali, da ministrstvo za kulturo prekliče sklep, s katerim je Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot podelilo status društva v javnem interesu.

Ob tem je predsednica odbora za kulturo in poslanka Levice Violeta Tomič poudarila, da zakon o društvih prepoveduje ustanavljanje društev, ki spodbujajo narodno, rasno, versko ali drugo neenakopravnost, nestrpnost ali sovraštvo. Poveličevanje nacizma bi se moralo po njenih besedah kaznovati z zaporom do dveh let, ne pa nagraditi s posebnim statusom. "Povsod po Evropi se ideje nacizma in fašizma strogo preganja, vlada Janeza Janše pa takšne ideje spodbuja in jim daje veljavo," je dejala Tomič.

"To, kar se v Sloveniji dogaja v zadnjih mesecih, to sovraštvo, ki ga podpihuje sam državni vrh, to spodbujanje nasilja, žaljenja žensk, žaljenja drugače mislečih, ubijanja neodvisnih medijev, to je vredno najostrejše obsodbe," je poudaril poslanec SD Marko Koprivc.

Da fašizem in nacizem nista slovenski temeljni vrednoti in da "nikakor nista v javnem interesu", je izpostavila tudi poslanka LMŠ Lidija Divjak Mirnik. Mlačen odziv ministra za kulturo pa je za LMŠ po njenih besedah nesprejemljiv.

Po mnenju poslanca SAB Marka Bandellija pa je poveličevanje neonacizma in Hitlerja žalitev do Slovencev in slovenske zgodovine, zato "moramo podporo ideologijam, ki ne sodijo v demokratično družbo, nemudoma zaustaviti".

Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot je treba status nemudoma vzeti

Sklic seje so pozdravili tudi v aktivu delavk in delavcev v kulturi, kjer so izpostavili, da na vzpon fašizma in nacizma v Sloveniji opozarjajo že dalj časa.

Aktiv delavk in delavcev v kulturi (ADDK) je pred Državnim zborom pripravil protestno novinarsko konferenco. "Na večkratne pozive po tem, da bi se izrekel glede podpore ministrstva za kulturo Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot, ki povsem očitno slavi Hitlerja, grozi in napoveduje nasilje, Simoniti ni odgovoril niti z eno samo besedo. Ko mu je zmanjkalo vnaprej prepravljenih žaljivk in relativiziranja, je ob odsotnosti kakršnih koli vsebinskih argumentov preprosto pobegnil!" so med drugim zapisali v sporočilu za javnost.

"Tudi če bi tako kot vse koalicijske stranke obupano poskušali ignorirati vse strahotne tvite donedavnega predsednika in najbolj aktivnega člana društva, ostane neizpodbitno dejstvo, da društvo kot svoja poglavitna (in praktično edina) "kulturna dosežka" navaja knjigi, ki imata na vsaki strani znak "Identitarnega gibanja". Gibanja, ki ga je nemški urad za zaščito ustave uradno razglasil za "ekstremistično desničarsko gibanje v nasprotju z demokratično ustavo". Identitarno gibanje pa je bilo zaradi svojega protiustavnega in sovražnega delovanja prepovedano tudi v Franciji 3. marca letos. Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot sploh nikoli ne bi smelo pridobiti statusa v javnem interesu na področju kulture, vse objave in delovanje tega društva v preteklih tednih in mesecih pa nedvomno kažejo, da jim je treba ta status nemudoma vzeti," so dodali.

Dodali so, da je Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot status dobilo zaradi svojih političnih povezav, in ne zaradi svojega prispevka na področju kulture.

