Za misijo v Afganistanu več kot za most na Pelješac

Sodelovanje hrvaške vojske v misijah zveze Nato v Afganistanu od februarja 2003 do septembra 2020 je državo stal več kot 306 milijonov evrov

Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković ob obisku Nata z generalnim sekretarjem Jensom Stoltengerhom leta 2018

© NATO / Flickr

Sodelovanje hrvaške vojske v misijah zveze Nato v Afganistanu od februarja 2003 do septembra 2020 je državo stal več kot 2,3 milijarde kun (306 milijonov evrov), kar je več, kot je bila investicija v most na polotok Pelješac, poročajo danes hrvaški mediji. Hrvaška je v 17 letih v 35 kontingentih poslala v Afganistan 5722 svojih vojakov.

Ob prvi obletnici odhoda zadnjih hrvaških vojakov iz Natove misije Odločna podpora v Afganistanu so na hrvaškem obrambnem ministrstvu izračunali, da so za operacije v Afganistanu porabili 2,3 milijarde evrov, piše danes Jutarnji list. Zagrebški časnik izpostavlja, da so bili stroški hrvaških vojakov v 17 letih v Afganistanu višji, kot je investicija v most na Pelješac. Ta stane nekaj več kot dve milijardi kun (277 milijonov evrov).

Večina denarja je šla za plače častnikov in vojakov. Stroškom vojakov je treba dodati tudi nekaj denarja, ki so ga porabili za hrvaške policiste in diplomate v Afganistanu, dodaja časnik. Pri tem spomni, da je bila hrvaška cena vojne v Afganistanu tudi smrt enega od hrvaških vojakov, dva pa sta bila ranjena.

Hrvaška vojska je bila v okviru Natove mirovniške misije ISAF v Afganistanu, še preden je država leta 2009 vstopila v Nato. Od leta 2015 je sodelovala v misiji Odločna podpora, ki je bila bolj usmerjena na svetovanje in urjenje afganistanskih oboroženih sil.

Hrvaški strokovnjak za varnostno in obrambno politiko Vlatko Cvrtila je ocenil, da je imela hrvaška vojska veliko koristi od udeležbe v misijah Nata v Afganistanu, kljub neizpolnjenim glavnim ciljem zaveznikov. Ocenjuje, da so hrvaški vojaki pridobili izkušnje, ki bodo dragocene pri sodelovanju v skupnih obrambnih strukturah Evropske unije. Cvrtila namreč meni, da EU nima več drugih možnosti kot krepiti lastne obrambne sile, ker je tudi Afganistan pokazal, da se ne more več zanašati zgolj na Nato in ZDA.